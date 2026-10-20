Zespół KRUK świętuje 25-lecie! Szykują rockowe uderzenie w Sosnowcu w wyjątkowym składzie

Ćwierć wieku na rockowej scenie! Polski zespół KRUK świętuje swój wielki jubileusz i z tej okazji szykuje prawdziwą gratkę dla fanów mocnego grania. Już wkrótce w Sosnowcu muzycy zagrają wyjątkowy koncert, na którym pojawią się w specjalnym składzie z dwójką wokalistów: Magdaleną Meisel i Andrzejem Kwiatkowskim.
KRUK świętuje 25-lecie na scenie! Szykuje się rockowe uderzenie
To już ćwierć wieku! Polski zespół rockowy KRUK
obchodzi swój wielki jubileusz i z tej okazji przygotował prawdziwą gratkę dla fanów mocnego grania. Grupa zapowiedziała wyjątkowy koncert, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 24 października 2026 roku
. Na wspólną celebrację muzycy zapraszają do klubu Komin Music Cafe w Sosnowcu
.
Wieczór zapowiada się jako sentymentalna, ale i niezwykle energetyczna podróż przez 25 lat działalności zespołu. Formacja od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie, czerpiąc inspiracje z takich legend jak Deep Purple czy Led Zeppelin. Fani mogą liczyć na potężne, klasyczne riffy i solidną dawkę hardrockowej energii.
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Największe hity i niespodzianki. Co zagrają w Sosnowcu?
Podczas jubileuszowego występu zespół zabierze publiczność w podróż przez całą swoją dyskografię. W repertuarze znajdą się najlepsze kompozycje z dorobku grupy, a organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie też niespodzianek przygotowanych specjalnie na ten wieczór. Zanim jednak na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół FULL LIGHT
, który wystąpi w roli supportu.
Na scenie w Sosnowcu zespół KRUK
zaprezentuje się w wyjątkowym składzie. Obok założyciela i gitarzysty, Piotra Brzychcego
, pojawią się wokaliści Magdalena Meisel
i Andrzej Kwiatkowski
. Skład uzupełnią Michał Ban
na klawiszach, Mariusz Prętkiewicz
na perkusji oraz Marcin Grzybek
na basie.
Koncert KRUK w Sosnowcu. Gdzie i kiedy kupić bilety?
Jubileuszowy koncert odbędzie się 24 października 2026 roku w klubie Komin Music Cafe w Sosnowcu
przy ulicy Będzińskiej 65. Otwarcie bramek zaplanowano na godzinę 18:30, a start muzycznego świętowania na 19:00.
Wejściówki na to wydarzenie są już dostępne w oficjalnej sprzedaży internetowej za pośrednictwem platformy Stage24. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc w klubie jest ograniczona, dlatego fani, którzy chcą być częścią tego rockowego święta, powinni pomyśleć o wcześniejszym zakupie biletów.
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