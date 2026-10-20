Zespół KRUK świętuje 25-lecie! Szykują rockowe uderzenie w Sosnowcu w wyjątkowym składzie

KRUK świętuje 25-lecie na scenie! Szykuje się rockowe uderzenie

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Największe hity i niespodzianki. Co zagrają w Sosnowcu?

Koncert KRUK w Sosnowcu. Gdzie i kiedy kupić bilety?

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To już ćwierć wieku! Polski zespół rockowyobchodzi swój wielki jubileusz i z tej okazji przygotował prawdziwą gratkę dla fanów mocnego grania. Grupa zapowiedziała wyjątkowy koncert, który odbędzie się już w najbliższą sobotę,. Na wspólną celebrację muzycy zapraszają do klubu. Wieczór zapowiada się jako sentymentalna, ale i niezwykle energetyczna podróż przez 25 lat działalności zespołu. Formacja od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie, czerpiąc inspiracje z takich legend jak Deep Purple czy Led Zeppelin. Fani mogą liczyć na potężne, klasyczne riffy i solidną dawkę hardrockowej energii.Podczas jubileuszowego występu zespół zabierze publiczność w podróż przez całą swoją dyskografię. W repertuarze znajdą się najlepsze kompozycje z dorobku grupy, a organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie też niespodzianek przygotowanych specjalnie na ten wieczór. Zanim jednak na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół, który wystąpi w roli supportu. Na scenie w Sosnowcu zespółzaprezentuje się w wyjątkowym składzie. Obok założyciela i gitarzysty,, pojawią się wokaliści. Skład uzupełniąna klawiszach,na perkusji orazna basie.Jubileuszowy koncert odbędzie sięprzy ulicy Będzińskiej 65. Otwarcie bramek zaplanowano na godzinę 18:30, a start muzycznego świętowania na 19:00. Wejściówki na to wydarzenie są już dostępne w oficjalnej sprzedaży internetowej za pośrednictwem platformy Stage24. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc w klubie jest ograniczona, dlatego fani, którzy chcą być częścią tego rockowego święta, powinni pomyśleć o wcześniejszym zakupie biletów.