Europe porwą Warszawę! Sprawdź najważniejsze informacje o koncercie

W 1986 roku szwedzki zespół rockowy EUROPE wydał swój przełomowy, trzeci album The Final Countdown, który katapultował grupę do statusu międzynarodowej gwiazdy, a tytułowy singiel trafił na 1. miejsce list przebojów w 25 krajach na całym świecie. Wielokrotnie platynowy album zdobył szczyty list na całym globie, obejmował cztery single z Top 40 i utrzymywał się przez ponad 60 tygodni na amerykańskiej liście Billboard.

Dzięki nieustającej popularności utworu w erze cyfrowej, w 2022 roku zespół otrzymał nagrodę od YouTube jako pierwszy szwedzki zespół, który uzyskał miliard wyświetleń jednego utworu i oczywiście liczba ta wciąż rośnie; obecnie jest to blisko 1,4 miliarda odtworzeń.

Trasa “The Final Countdown 40th Anniversary” obejmie 12 krajów, w tym Wielką Brytanię, Holandię, Francję, Hiszpanię, Szwajcarię, Włochy, Niemcy, Austrię, Polskę, Danię, Szwecję i Norwegię, w sumie 19 koncertów. Show składać się będzie z obszernego wyboru najważniejszych utworów z całej kariery zespołu, a ich kulminacją będzie wykonanie albumu The Final Countdown w całości.Od czasu wydania The Final Countdown grupa nieprzerwanie koncertuje na całym świecie i wydała kolejne osiem albumów, zdobywając m.in. Classic Rock Award, nagrodę Grammy i wiele innych wyróżnień.

Zespół należy do elitarnego grona artystów, którzy do dziś utrzymują pełny klasyczny skład, a rok 2026 przyniesie premierę ich 12. albumu studyjnego. Płyta – jeszcze bez tytułu - została nagrana w RMV Studios w Sztokholmie w październiku 2025 roku z uznanym producentem Tomem Dalgetym (Ghost, The Pixies, Royal Blood, Opeth).

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20 PAŹDZIERNIKA 2026

COS TORWAR

Czasówka:

18:00 otwarcie drzwi

19:00 The Damn Truth

20:15 Europe

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren wydarzenia będzie możliwe wejście z torbą/nerką/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21cm x 15cm x 6cm (długość x wysokość x grubość).

Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren wydarzenia może zająć Ci więcej czasu.

Bilety na LiveNation.pl.

Goście specjalni na trasie to kanadyjska sensacja THE DAMN TRUTH, która zagra także w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.