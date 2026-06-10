Lemmy Kilmister zostanie ponownie upamiętniony na Download Festival 2026. Poznaliśmy szczegóły

Niektórym nadal może być ciężko w to uwierzyć, jednak w grudniu 2025 roku minęło już dokładnie 10 lat od nagłej śmierci Lemmy'ego Kilmistera. Legenda Motörhead co prawda jeszcze kilka miesięcy wcześniej koncertował, już wtedy jednak nie czuł się najlepiej, aż w końcu zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty.

Lemmy zmarł zaledwie cztery dni po swoich 70. urodzinach - i dwa dni po otrzymaniu diagnozy. Nie da się jednak nie zauważyć, że Kilmister jest najlepszym przykładem na to, że prawdziwe ikony muzyki nigdy nie umierają w pamięciach fanów i fanek, a ich dziedzictwo pozostaje żywe na wieki.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Organizatorzy Download Festival upamiętnią pamięć Lemmy'ego Kilmistera! Co już wiadomo?

Już od kilku lat pamięć o Lemmym Kilmisterze utrzymywana jest na najsłynniejszych światowych festiwalach muzycznych, skupiających się na ciężkich brzmieniach. Jednym z nich jest słynny Download Festival, którego tegoroczna edycja właśnie się rozpoczyna!

W związku z tym organizatorzy potwierdzili, że także i tym razem - już po raz siódmy - w ramach festiwalu odbędzie się ceremonia "Lemmy Forever"! Co tym razem zaplanowano w jej ramach?

Pierwsza część uroczystości odbędzie się już w najbliższy piątek, tj. 12 czerwca. Tego dnia o godzinie 15:00 czasu brytyjskiego (16:00 w Polsce) obecni na miejscu zostaną zaproszeni do "saloniku Lemmy'ego", gdzie w klasycznym automacie do gier umieszczona zostanie miniaturowa urna z częścią prochów Kilmistera. Domknięcie upamiętnienia będzie miało miejsce w niedzielę 14 czerwca. Tego dnia prochy lidera Motörhead zostaną przetransportowane do O2 Apollo w Manchesterze, gdzie odbędzie się kolejna ceremonia w ramach "Lemmy Forever”. Kolejno prochy ikony heavy metalu pozostaną w tym miejscu na stałe. Menedżer zespołu, Todd Singerman, zachęca fanów, aby Ci pojawili się na uroczystościach i powspominali Lemmy'ego.

Oczywiście przy tej okazji organizatorzy nie zapomną o nieżyjącym już Philu Campbellu, który przez lata stał na czele ceremonii, upamiętniających Lemmy'ego.

Kiedy Phil odszedł, straciliśmy tak ważnego członka rodziny i wiem, że Lemmy nalegałby, abyśmy wszyscy wznieśli toast za Phila - mówi Todd Singerman.

Lemmy Kilmister szczególnie cenił te brytyjskie albumy. To kwintesencja rocka i metalu z tego regionu: