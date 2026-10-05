Latami szukał własnego brzmienia. Piotr Cugowski kończy 47 lat i wreszcie gra tak, jak zawsze chciał

Piotr Cugowski kończy 47 lat

Piotr Cugowski przyszedł na świat 5 października 1979 roku w Lublinie. Dorastał w otoczeniu, w którym muzyka odgrywała kluczową rolę. Jego ojciec, Krzysztof Cugowski, należał już do czołówki polskiego rocka. Słynne nazwisko mogło ułatwiać start, ale bywało też sporym ciężarem. Występy Piotra i jego brata Wojciecha naturalnie zestawiano z twórczością Budki Suflera. Jednak młodzi muzycy nie zdecydowali się na proste odtwarzanie znanych hitów. Wybrali trudniejszą ścieżkę – stworzenie własnej formacji.

Początki zespołu Bracia

Historia grupy Bracia zaczęła się w 1997 roku. Na początku Piotr i Wojciech grali akustycznie, by z czasem rozbudować zespół. Przez kolejne lata wykuwali swój unikalny styl, bazując na rockowych riffach i charakterystycznym wokalu Piotra. W ich repertuarze znalazły się takie przeboje jak „Nad przepaścią”, „Wierzę w lepszy świat”, „Za szkłem” czy „Jeszcze raz”. Piotr przez prawie dwie dekady był frontmanem kapeli, z którą dał setki koncertów w kraju i za granicą. Muzycy nie bali się wyzwań – w 2003 roku z piosenką „Missing Every Moment” wystartowali w krajowych preselekcjach do Eurowizji. Po latach wspólnej gry bracia postanowili pójść własnymi drogami. Decyzja ta wynikała z potrzeby artystycznego rozwoju, a nie z konfliktu, o czym wspomina Wikipedia.

Wyjątkowy prezent na 40. urodziny Piotra Cugowskiego

Rok 2019 przyniósł ważną zmianę. W przeddzień 40. urodzin wokalista wypuścił swój pierwszy solowy album o nazwie „40”. Tytuł i moment premiery nie były przypadkowe – wydawnictwo otwierało nowy rozdział w jego życiu. Cugowski zaczął działać pod własnym szyldem, ale też na szerszą skalę zajął się pisaniem tekstów. W tworzeniu płyty wspierali go m.in. Tomasz Organek i Jan Borysewicz.

Z tego krążka pochodzą utwory „Kto nie kochał”, „Zostań ze mną”, „Daj mi żyć” oraz „Takich jak my nie znał świat”. Album zdobył status złotej płyty, a singiel „Kto nie kochał” platyny. Solowy debiut okazał się sukcesem, udowadniając, że Cugowski doskonale radzi sobie poza rodzinnymi projektami.

Projekt Cugowscy – muzyczne spotkanie na szczycie

Przed startem kariery solowej Piotr zrealizował wspólny projekt z ojcem i bratem. Album „Zaklęty krąg” ukazał się w 2016 roku i zaprezentował trzech artystów na równych prawach. Nie było to odcinanie kuponów od Budki Suflera ani nowa odsłona Braci. Każdy wniósł tu swoją muzyczną wrażliwość. Płyta zdobyła złoto, a zespół koncertował z tym materiałem przez trzy lata, grając także w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Piotr Cugowski w roli jurora

Wokalista dał się poznać również jako trener w programach „The Voice of Poland” oraz „The Voice Senior”. Unikał taniego efekciarstwa, stawiając na konkret. Skupiał się na warsztacie, interpretacji i świadomym operowaniu głosem. Wykorzystywał tu swoje wykształcenie muzyczne i ogromne doświadczenie sceniczne. Dla wielu widzów była to szansa na poznanie go od innej strony – jako spokojnego i merytorycznego profesjonalisty.

Piotr Cugowski wraca do klasycznego rocka

Siedem lat po solowym debiucie artysta szykuje drugą płytę. Ostatnio prezentował różne muzyczne odsłony – od „Latarnika” po balladę „Niedorośli”. Jego najnowszy singiel, „Syzyf”, to wyraźny ukłon w stronę klasycznego rocka, oparty na współbrzmieniu gitar i klawiszy. Tekst piosenki nawiązuje do mitologicznej postaci, będącej symbolem niekończącej się pracy.

Jak czytamy na strefamusicart.pl, Cugowski poprzez tę historię opowiada o ambicji i trudach, które nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Zaznacza jednak, że nie poddaje się i działa dalej. Utwór „Syzyf” jest kolejną zapowiedzią jego nowego wydawnictwa.

Zbliżający się jubileusz Piotra Cugowskiego

W 2027 roku artysta będzie obchodził 30-lecie pracy scenicznej. Choć ma za sobą mnóstwo nagrań i sukcesów z różnymi projektami, jego solowa dyskografia wciąż czeka na rozwinięcie. Nadchodzący album może być dla niego świeżym startem. Mimo chwilowych trudności, Cugowski nigdy nie myślał o porzuceniu muzyki. Z okazji 47. urodzin muzyk z powodzeniem udowodnił, że potrafi działać niezależnie. Teraz ze spokojem wraca do swoich korzeni – solidnego rocka i charakterystycznego głosu, który zapisał się na stałe w świadomości słuchaczy.

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