Krzysztof Zalewski był metalem! Tak wyglądał tak wyglądał w liceum!

Obecnie trudno znaleźć kogoś, kto nie znałby twórczości Krzysztofa Zalewskiego. Artysta jest jednym z najważniejszych twórców na polskim rynku muzycznym, a o jego kolejnych projektach regularnie donoszą krajowe portale i magazyny.

Nie wszyscy jednak pamiętają, że jego muzyczna podróż wystartowała już w 2002 roku, gdy miał niespełna 18 lat. To właśnie wtedy Krzysztof Zalewski wystąpił w drugiej odsłonie hitowego talent show "Idol". Młody piosenkarz błyskawicznie zyskał sympatię zarówno oceniających, jak i widzów przed telewizorami, co ostatecznie zapewniło mu zwycięstwo w całym programie. W 2004 roku światło dzienne ujrzał jego pierwszy album zatytułowany Pistolet. Płyta mocno czerpała z heavy metalu i rocka, odzwierciedlając wczesne fascynacje muzyka. Zamiłowanie do mocnych dźwięków było u niego widać nie tylko w repertuarze, ale również w charakterystycznym wizerunku.

Krzysztof Zalewski zaczynał jako metalowiec! Pamiętacie jak wyglądał na początku kariery,

Jak kiedyś wyglądał Krzysztof Zalewski? Niewiarygodna zmiana!

Na początku swojej scenicznej kariery Krzysztof Zalewski wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. W czasach "Idola" jego znakami rozpoznawczymi były długie, kręcone włosy, koszulki z nazwami ulubionych zespołów, masywne buty i nieodłączna skórzana ramoneska.

Taki styl towarzyszył mu już w czasach nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, kiedy to dawał swoje pierwsze występy. Jeden z takich wczesnych koncertów uwieczniła Dorota Awiorko – doświadczona fotoreporterka i autorka materiałów wideo, współpracująca m.in. z „Dziennikiem Wschodnim” i lubelską „Gazetą Wyborczą”, a obecnie dyrektorka Wschodniego Festiwalu Fotografii. To właśnie ona podzieliła się w mediach społecznościowych unikatowym kadrem, na którym widać Krzysztofa Zalewskiego na samym początku jego muzycznej drogi.

Trafiłam na swoje zdjęcia z koncertu Krzysztof Zalewski — i spore zaskoczenie. Byłam tam. Mało tego — byłam na scenie, w trakcie koncertu. Początki mają w sobie coś niezwykłego: działasz intuicyjnie i dopiero później uczysz się, czego się bać. Pamiętam tylko, że to był koncert w jego szkole im. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. Nie wiem nawet, czy to było już po „Idolu”, czy jeszcze przed — zanim stał się rozpoznawalnym artystą. Dobrze, że są zdjęcia. Bez nich trudno byłoby w to wszystko uwierzyć - napisała Dorota Awiorko.

Współczesny wizerunek artysty to już zupełnie inna bajka. Szczególnie drastyczną przemianę Zalewski przeszedł podczas kampanii promującej jego najnowszy krążek ZGŁOWY z 2024 roku. Wówczas piosenkarz nie tylko całkowicie zgolił włosy, ale również zbudował imponującą muskulaturę. Podczas wywiadów towarzyszących premierze płyty otwarcie przyznawał, że intensywne treningi na siłowni były dla niego sposobem na rozładowanie nagromadzonych emocji.

Tak wyglądały początki Krzysztofa Zalewskiego!