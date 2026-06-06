Koncert Linkin Park za darmo w sieci! Gdzie oglądać?

Nie da się ukryć - po wznowieniu działalności zespół Linkin Park naprawdę nie zwalnia tempa! Formacja już we wrześniu 2024 roku, wraz z ogłoszeniem powrotu na scenę w nowym kształcie, z Emily Armstrong w roli wokalistki i z Colinem Brittainem za perkusją, wydała pierwszy singiel i natychmiastowo zapowiedziała nową płytę. Choć niektórym może być ciężko w to uwierzyć, to od premiery krążka From Zero miną w tym roku już dwa lata!

Choć póki co pogłosek, odnośnie tego, jakoby Linkin Park przymierzali się do wydania kolejnego wydawnictwa nie ma, to sama formacja praktycznie nie znika ze sceny - i to dosłownie! Zespół skupia się obecnie na koncertowaniu po niemal całym świecie i nie inaczej rzecz się będzie miała latem tego roku.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Koncert Linkin Park na Rock am Ring byłt ransmitowany na żywo!

Zespół rozpoczął swoją najnowszą serię koncertów po Europie już pod koniec maja, teraz zaś przebywa w Niemczech na odbywające się u naszych zachodnich sąsiadów w ten weekend Rock am Ring oraz Rock im Park.

Jak poinformował właśnie samo Linkin Park, pierwszy z wymienionych występów będzie transmitowany na żywo za darmo w sieci! Pokaz miał miejsce w piątek 5 czerwca. Koncert można było - i nadal można - oglądać za pośrednictwem Magneta TV oraz dzięki stronie internetowej magnetamusik.de.

Jak informują organizatorzy, Rock am Ring ponownie, po siedmioletniej przerwie, wraca do transmitowana swoich koncertów. Umożliwia to współpraca z Telekom, która ma potrwać na pewno do 2028 roku, co oznacza, że także koncerty w ramach kolejnych dwóch edycji wydarzenia będą transmitowane na żywo, do tego bez żadnych opłat.

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