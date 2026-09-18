Katarzyna Groniec nagrała z Organkiem. Gdy przyjął jej zaproszenie, po prostu zemdlała

Katarzyna Groniec nagrała z Organkiem. Jej reakcja mówi wszystko

Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Katarzyna Groniec połączyła siły z Tomaszem Organkiem, a efektem ich współpracy jest singiel zatytułowany „Halo”. Utwór zapowiada nowy album artystki, która nie kryje ogromnych emocji związanych z tym duetem. Jak sama przyznaje, propozycja nagrania wspólnej piosenki wywołała u niej szok.

– Zaprosiłam Tomasza Organka a Tomek to zaproszenie przyjął. Zemdlałam. A jak się ocknęłam to nagraliśmy piosenkę… – opowiada z rozbrajającą szczerością Katarzyna Groniec. To wyznanie pokazuje, jak ważny jest dla niej ten projekt i jak wielkim szacunkiem darzy artystę, z którym stworzyła nowy utwór.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Tajemniczy klimat nowego singla

Piosenka „Halo” od pierwszych dźwięków wciąga słuchacza w gęstą, nocną atmosferę. Wokół dominują cienie, poczucie upływającego czasu i niepewności, która często towarzyszy relacjom międzyludzkim. Tekst skupia się na wypatrywaniu znaków i próbie zrozumienia drugiej osoby.

Połączenie dwóch tak wyrazistych i charakterystycznych głosów polskiej sceny nadało całości surowego i magnetycznego charakteru. Fani obojga artystów z pewnością odnajdą w tej kompozycji to, co w ich twórczości najlepsze.

Co oznacza tytułowe „Halo”?

Jak wyjaśnia sama artystka, tytuł piosenki ma wiele znaczeń, które staną się motywem przewodnim jej nadchodzącej płyty. To nie tylko próba nawiązania kontaktu, ale też znacznie głębsza symbolika.

– „Halo” ma kilka znaczeń. Oprócz próby dowiedzenia się z kim mamy do czynienia: Halo, kto mówi? jest jeszcze krąg światła wokół czegoś. Na przykład wokół księżyca. Albo wokół świętych głów. Może być też próbą zwrócenia uwagi na siebie: Halo! Słyszy mnie ktoś? O tym wszystkim będzie moja nowa płyta – tłumaczy Katarzyna Groniec.

Złota passa artystki

Premiera nowego singla to kolejny ważny moment w karierze wokalistki, która w ostatnim czasie przeżywa prawdziwe pasmo sukcesów. W 2024 roku jej album „Konstelacje” został nagrodzony Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka i Literacka. To jednak nie wszystko.

Katarzyna Groniec, którą szeroka publiczność poznała dzięki roli w słynnym musicalu „Metro”, święci triumfy także na polu literackim. Jej debiut prozatorski „Kundle”, wydany w 2023 roku, zdobył Nagrodę Specjalną im. Witolda Gombrowicza oraz nominacje do Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej Gdynia. Nowy utwór z Tomaszem Organkiem to dowód na to, że artystka nieprzerwanie podąża własną, autorską ścieżką.

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