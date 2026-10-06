"To absolutnie uzależniające!" Josh Homme zachwyca się grą Dave’a Grohla

Nie od dziś wiadomo, że Josh Homme – wokalista i gitarzysta Queens of the Stone Age – przyjaźni się z Dave'em Grohlem, dawnym perkusistą Nirvany, a dziś frontmanem Foo Fighters.

Muzycy współpracują ze sobą już od ponad dwóch dekad. Przypomnijmy, że Grohl bębnił na płycie trzeciej płycie QOTSA, Songs for the Deaf z 2002, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. No One Knows czy Go With the Flow. Współpraca, która miała być tylko krótkim zastępstwem w studio, przedłużyła się także na trasę koncertową promującą wspomniany krążek. Później Grohl wsparł Homme'a i spółkę przy okazji płyty ...Like Clockwork (2013). Razem powołali do życia także supergrupę Them Crooked Vultures (skład uzupełnił basista John Paul Jones z Led Zeppelin).

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Rozmawiając z Rickiem Beato, Homme nie szczędził komplementów swojemu wieloletniemu przyjacielowi. Jak sam przyznaje, wspólne tworzenie muzyki z liderem Foo Fighters sprawia mu wiele przyjemności.

Gra się z nim tak łatwo, że to aż uzależnia! Kiedy Dave siada za bębnami, dzieje się coś niesamowicie muzykalnego. Cokolwiek zagrasz w piosence, on po prostu oddaje to z tyłu. To daje poczucie niesamowitego komfortu. Grasz mu riff na gitarze, a on natychmiast odpowiada tym samym motywem na perkusji, dokładając do tego własną harmonię. To jest po prostu chore i niesamowicie inspirujące – powiedział lider Queens of the Stone Age.

Ponadto Josh Homme zwrócił uwagę na unikalną technikę gry Grohla. – Dave robi coś bardzo dziwnego – u niego każdy element zestawu brzmi z tą samą mocą. Potrafi sprawić, że kocioł jest tak samo głośny jak werbel, a człowiek zastanawia się: "Jak on to robi?". Ktoś mógłby powiedzieć: "Cóż, po prostu we wszystko uderza mocno", ale nawet kiedy gra cicho, jest dokładnie tak samo. Istnieje więc niesamowita spójność brzmieniowa bez względu na wszystko. Potrafi to po prostu podkręcić lub stonować – dodał frontman QOTSA.

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Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego studyjnego album formacji Queens of the Stone Age. Homme zdradził, że na nadchodzącym wydawnictwie w jednym z utworów pojawi się... Grohl. Lider QOTSA, na antenie BBC Radio 6 Music, powiedział: – Niektóre z tych piosenek są starsze, a inne rodzą się w danej chwili… Jest utwór "Run Away From the Mob", który mam od jakichś 20 lat. Muzyka została nagrana wcześniej – za bębnami siedzi Dave Grohl. Tak więc powstało to podczas sesji do "...Like Clockwork".

Przypomnijmy, że krążek Perfecth ukaże się 30 października 2026 roku nakładem wytwórni Matador. Na płycie znajdzie się łącznie 9 premierowych kompozycji.

Oto ciekawostki o albumie Songs for The Deaf od Queens of the Stone Age: