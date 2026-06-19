Jedyny taki odsłuch w Polsce. Metallica i „ReLoad (Remastered)” przed premierą w Warszawie

24 czerwca o godz. 19:00 Beer&Bones Music Club w Warszawie będzie gospodarzem wyjątkowego przedpremierowego odsłuchu albumu „ReLoad (Remastered)”. To niepowtarzalna okazja, by wcześniej niż wszyscy usłyszeć nową wersję wydawnictwa, które niemal trzy dekady temu przyniosło Metalllice takie utwory jak „Fuel”, „The Memory Remains” czy „The Unforgiven II”. Reedycja ukaże się 26 czerwca.

Warszawskie spotkanie będzie prawdziwym świętem dla fanów zespołu. Oprócz odsłuchu uczestnicy będą mogli zobaczyć koncert Snakebyte – jednego z najbardziej cenionych europejskich tribute bandów Metalliki. Wydarzenie poprowadzi Antyradio, a na miejscu nie zabraknie konkursów z nagrodami, specjalnego menu inspirowanego wydarzeniem oraz limitowanych plakatów dla pierwszych 100 gości. Wstęp jest bezpłatny.

Metallica | Kolumna Zygmunta

„ReLoad”, bohater wieczoru, pierwotnie ukazał się w 1997 roku i szybko stał się jednym z największych komercyjnych sukcesów w historii Metalliki. Album zadebiutował na szczytach list sprzedaży, a zawarte na nim utwory na stałe weszły do koncertowego repertuaru zespołu. Tegoroczna reedycja została zremasterowana przez Reubena Cohena w Lurssen Mastering pod nadzorem Grega Fidelmana i stanowi kolejną część prowadzonego przez zespół programu odświeżania katalogu.

Nowa edycja „ReLoad” ukaże się w wielu formatach, w tym jako rozbudowany Deluxe Box Set zawierający niepublikowane wcześniej dema, materiały koncertowe, nagrania archiwalne oraz bogaty zestaw kolekcjonerskich dodatków dokumentujących erę Metalliki z lat 1997–1998.

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