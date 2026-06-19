Jakie utwory chcielibyśmy usłyszeć przed śmiercią?

W przeszłości powstawały zestawienia, w których wskazywano najpopularniejsze utwory na pogrzebach. Teraz natomiast organizacja charytatywna Marie Curie przeprowadziła ankietę, dzięki której dowiedzieliśmy się, jakie utwory towarzyszyły w ostatnich chwilach życia osobom nieuleczalnie chorym. I tak właśnie powstała playlista zatytułowana Music for the End.

We wspomnianej ankiecie wzięło udział ponad 1000 osób z Wielkiej Brytanii, które w ostatnim czasie straciły kogoś bliskiego.

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Badanie wykazało, że aż 84 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że muzyka może odegrać "istotną rolę w opiece u schyłku życia". Nie od dziś przecież wiadomo, że stosowanie muzykoterapii ma na celu złagodzenia objawów u pacjentów.

– Nieuleczalna choroba, ból i strach przed śmiercią mogą powodować poczucie bezsilności i izolacji, nawet w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Muzykoterapia może pomóc ludziom wyrazić swoje uczucia i sprawić, że poczują się lepiej, niezależnie od stanu zdrowia i sytuacji emocjonalnej – powiedziała, cytowana przez brytyjski dziennik The Guardian, dr Tracey McConnell, ekspertka w dziedzinie muzykoterapii i pracownik naukowy na Queen’s University w Belfaście.

Ostatecznie wskazano 10 utworów. Co nie dla niektórych może być zaskoczeniem: większość to wcale nie kompozycje ponure, ale takie, które mają na celu podnoszenie słuchacza na duchu. W zestawieniu znalazły się też zespoły rockowe: The Beatles oraz Queen.

A jak wygląda wspomniana lista? Prezentujemy ją poniżej:

My Way – Frank Sinatra

I Will Always Love You – Whitney Houston

(Simply) The Best – Tina Turner

Over The Rainbow – Judy Garland

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Angels – Robbie Williams

What A Wonderful World – Louis Armstrong

Beautiful – Christina Aguilera

Hey Jude – The Beatles

These Are The Days Of Our Lives – Queen

Organizacja charytatywna Marie Curie z Wielkiej Brytanii opiekuje się ludźmi u kresu życia. Prowadzi także kampanie na rzecz lepszego wsparcia dla osób umierających. Została założona w lipcu 1948 roku przez T. Bernarda Robinsona.

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