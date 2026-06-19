Strangelove-The Depeche Mode Experience na aż trzech koncertach w Polsce! Gdzie i kiedy pojawi się projekt?

W momencie, gdy świat muzyki obchodzi 40. rocznicę przełomowego albumu Depeche Mode Black Celebration, jedna produkcja tribute w skali arenowej zamierza przywrócić rewolucyjne brzmienia lat 80. do życia. Strangelove - The Depeche Mode Experience, znani w całej Ameryce Północnej z autentycznych interpretacji ikonicznej muzyki Depeche Mode, ich wizualnej estetyki i energetycznej intensywności, z radością ogłaszają wiosenną europejską trasę koncertową 2026, która obejmie największe miasta i odda hołd albumowi, który zdefiniował całą epokę.

Album Depeche Mode Black Celebration, wydany czterdzieści lat temu, w 1986 roku, jest ceniony za swoje mroczne, innowacyjne brzmienie oraz ogromny wpływ na scenę muzyki elektronicznej i alternatywnej. Bogate, momentami atmosferyczne i industrialne brzmienia albumu, połączone z introspektywnymi tekstami, ukształtowały ducha lat 80. i nadal inspirują kolejne pokolenia słuchaczy.

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Trasa Strangelove będzie obejmować starannie przygotowaną setlistę oddającą hołd albumowi Black Celebration, w tym ulubione przez fanów utwory takie jak „Stripped”, „A Question of Time” oraz tytułowy „Black Celebration”, a także b-side’y z tej ery. Oprócz tego albumowego segmentu, zespół wykona również drugi set składający się z innych największych hitów Depeche Mode z całej 45-letniej historii zespołu.

Każdy koncert będzie oferował wizualne i dźwiękowe doświadczenie zaprojektowane tak, by przenieść publiczność do lat 80., z rozbudowaną scenografią, kostiumami wiernymi epoce oraz wysokiej jakości produkcją dźwięku.

Strangelove - The Depeche Mode Experience na 3 koncertach w Polsce [DATA, MIEJSCE BILETY]

1.12.2026 – Tama, Poznań

2.12.2026 – Proxima, Warszawa

3.12.2026 – Kwadrat, Kraków

Bilety już w sprzedaży na www.LiveNation.pl.

O projekcie

Strangelove - The Depeche Mode Experience prowadzi młody sobowtór Leo Luganskiy, którego wokal i obecność sceniczna są chwalone za uchwycenie esencji legendarnego frontmana Depeche Mode, Dave’a Gahana. Zaangażowanie zespołu w autentyczność zapewnia nostalgiczne, a jednocze śnie świeże doświadczenie dla fanów nowych i starych. Grupa, uznawana za jedną z najbardziej udanych produkcji tribute o pełnej oprawie koncertowej w USA od 2010 roku, po raz pierwszy w historii realizuje pełnowymiarową trasę po Unii Europejskiej.

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością świętowania tego kamienia milowego i uczczenia tego dorobku razem z fanami w całej Europie” - mówi wokalista/gitarzysta i założyciel Brent Meyer. „Black Celebration Depeche Mode zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu osób, a my jesteśmy zaszczyceni, że możemy oddać hołd temu przełomowemu albumowi trasą, która naprawdę odzwierciedla jego wpływ".

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