The Rolling Stones zapowiadają singiel „Jealous Lover” z albumu „Foreign Tongues”

Po energetycznym, pop-rockowym singlu „In The Stars” zespół zaprezentuje zupełnie inne oblicze swojej twórczości. „Jealous Lover” zanurzy się w soulowym i rhythm-and-bluesowym klimacie, udowadniając, że The Rolling Stones z niezmienną swobodą poruszają się między gatunkami.

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„Jealous Lover” zapowiada jedno z najbardziej różnorodnych wydawnictw w dorobku zespołu – „Foreign Tongues” ma łączyć charakterystyczną dla Stonesów energię z szeroką paletą inspiracji. Dotychczasowe single pokazują grupę w doskonałej formie, swobodnie poruszającą się między gatunkami i wciąż poszukującą nowych środków wyrazu.

W ramach promocji albumu zespół wcześniej niespodziewanie opublikował utwór „Rough and Twisted” w limitowanej wersji winylowej pod pseudonimem The Cockroaches. Tajemnicze wydawnictwo szybko stało się obiektem zainteresowania fanów i kolekcjonerów, podsycając spekulacje dotyczące nowego materiału. Dostępne są także lyric videos do „In The Stars” oraz „Rough and Twisted” – utwory zostały przetłumaczone na różne języki, w tym na język polski. W spektakularnym teledysku do „In The Stars” Stonesi znowu mają po 30 lat – technologia deepfake przenosi Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronniego Wooda z powrotem do lat 70.

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