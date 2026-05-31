Jack White zmierza na dwa koncerty w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje

Jack White zawita w końcu do Polski - i to na aż dwa koncerty! Światowa ikona gitary zagra 1 czerwca w warszawskim klubie Stodoła oraz 2 czerwca w krakowskim klubie Studio. Oba pokazy są już w pełni wyprzedane. Poniżej ich czasówka:

18:00 - Drzwi

19:00 - The Stubs (Warszawa) / Cinemon (Kraków)

20:00 - Jack White

Uwaga! Na obu koncertach obowiązuje zakaz używania telefonów! Każdy uczestnik na wejściu otrzyma specjalne etui, które otworzy się dopiero po zakończeniu występu.

Urodzony i wychowany w Detroit jako najmłodszy z dziesięciorga rodzeństwa, Jack White kieruje się praktycznym podejściem we wszystkim, co robi - od samodzielnej produkcji muzyki, przez założone przez siebie imperium Third Man, aż po inne działania artystyczne i projektowe, włączając nawet tapicerstwo. Po ponad 25 latach kariery zdolność White’a do tworzenia muzyki jednocześnie aktualnej, poruszającej i pełnej wyrazu artystycznego, pozostaje bezkonkurencyjna.

Kiedy w 1997 roku powstało The White Stripes, nikt (a już na pewno nie sam White) nie spodziewał się, że dwuosobowy zespół w czerwono-biało-czarnej stylistyce zdobędzie popularność w mainstreamie. Albumu „Elephant” (2003) nie tylko ugruntował ich pozycję, ale przyniósł także „Seven Nation Army”, jeden z największych przebojów XXI wieku, który od tamtej pory stał się prawdopodobnie najpopularniejszym hymnem rockowym, skandowanym na stadionach na całym świecie. W 2025 roku The White Stripes zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Do tej pory White zdobył 12 nagród GRAMMY i 36 nominacji, a w 2017 roku został uhonorowany nagrodą Producers & Engineers Wing „President’s Merit Award”. White założył The Raconteurs, „nowy zespół starych przyjaciół”, który wydał do dziś 3 albumy - „Broken Boy Soldiers” (2006) z hitem „Steady, As She Goes”, „Consolers of the Lonely” (2008) i „Help Us Stranger” (2019). W 2009 roku, wraz z członkami zespołów The Kills, Queens of the Stone Age i The Greenhornes, powołał do życia również supergrupę The Dead Weather, z którą nagrał albumy „Horehound” (2009), „Sea of Cowards” (2010) i „Dodge and Burn” (2015). Solowa dyskografia White’a obejmuje albumy „Blunderbuss”, „Lazaretto”, „Boarding House Reach”, „Fear of the Dawn”, „Entering Heaven Alive” oraz „No Name” (2024).