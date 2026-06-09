Hatebreed i Life of Agony na koncercie w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje

Mimo wejścia w czwartą dekadę działalności Hatebreed nie osiadają na laurach i nie zwalniają tempa. Wręcz przeciwnie, formacja pod dowództwem Jamiego Jasty wciąż udowadnia, że należy do czołówki agresywnego grania. Ich nafaszerowany metalowymi odniesieniami hardcore od zawsze robi robotę - “Satisfaction is the Death of Desire”, “Perseverance” i “The Rise of Brutality” to oczywiście legendarne tytuły dla gatunku (“Live for This” z ostatniego z wymienionych był nawet nominowany do nagrody GRAMMY), ale tak naprawdę na żadnym albumie składu z Bridgeport w stanie Connecticut nie odnotowano zniżki formy. Pod koniec zeszłego roku Hatebreed podzielili się utworem “Make the Demons Obey” - mocno nasączonym thrashem numerem, który zapowiada pierwszą od sześciu lat płytę.

Amerykańska muzyka gitarowa lat 90. w pigułce? Tutaj bez wahania można wskazać na Life of Agony. Ich debiutancki, czerpiący z nowojorskiego hardcore’a, groove metalu i grunge’u “River Runs Red” został umieszczony przez magazyn Rolling Stone na liście 100 najlepszych metalowych albumów wszechczasów. Na kolejnym krążku, „Ugly”, grupa odświeżyła swoje brzmienie i skierowała się ku alt-rockowi. Album jako pierwszy w jej historii trafił do notowania Billboard 200. Zespół dowodzony przez Keitha Caputo ciągle świetnie wypada na żywo, a wspólna trasa z Hatebreed będzie tego kolejnym dowodem.

Koncerty na tej trasie otwierać będzie End It. Ekipa z Baltimore po serii mniejszych wydawnictw w zeszłym roku wypuściła na światło dzienne swoją debiutancką płytę “Wrong Side of Heaven”, na której klasyczny hardcore miesza z thrashem, a nawet soulem.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

HATEBREED + LIFE OF AGONYw Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

6.11.2026

Warszawa, Progresja

BILETY.