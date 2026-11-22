Kraków szykuje się na urodziny legendy

MELLINA - Grabaż

Pidżama Porno: 39 lat buntu na scenie

Czego spodziewać się na imprezie u Grabaża?

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Szykuje się rockowe święto, jakiego w Krakowie dawno nie było! Już 28 listopada 2026 roku na scenie Klubu Studio zamelduje się ikona polskiego punka i rocka – Pidżama Porno. Zespół, na czele którego od dekad stoi charyzmatyczny Krzysztof "Grabaż" Grabowski, będzie świętować swoje XXXIX urodziny. A jak doskonale wiedzą fani, ich urodzinowe koncerty to coś znacznie więcej niż zwykłe gigi. To prawdziwe, rockandrollowe ceremonie, pełne energii, gości i niezapomnianych wrażeń. Jeśli cenisz sobie szczere, bezkompromisowe granie z pogranicza punka i rocka, to wydarzenie jest dla Ciebie.Historia Pidżamy Porno to kawał historii polskiej muzyki alternatywnej. Wszystko zaczęło się w grudniu 1987 roku w Poznaniu, z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego i Andrzeja Kozakiewicza. Już w 1989 roku światło dzienne ujrzał ich pierwszy materiał "Ulice jak stygmaty", a zespół zadebiutował na kultowym festiwalu w Jarocinie. Prawdziwy przełom nadszedł w latach 90. wraz z kontraktem z S.P. Records i albumem "Złodzieje zapalniczek" z 1997 roku, który dał scenie takie hymny jak "Ezoteryczny Poznań" czy "Bal u senatora '93". Kolejne płyty, w tym "Styropian" i "Marchef w butonierce", tylko ugruntowały ich pozycję, a utwór "Twoja generacja" trafił na szczyty list przebojów. Przez ponad trzy dekady Pidżama Porno wydała 8 albumów studyjnych, zagrała tysiące koncertów – w tym niezapomniany występ dla 200-tysięcznej publiczności na Przystanku Woodstock – i udowodniła, że wciąż jest w doskonałej formie, czego dowodem jest złota płyta za album "Sprzedawca jutra" z 2019 roku.Tradycji musi stać się zadość, a urodziny Pidżamy Porno to już rockandrollowa instytucja. Od 1997 roku grudniowe koncerty zespołu uświetniają występy zaproszonych gości – przez lata z Grabażem i spółką świętowała cała czołówka polskiej sceny rockowej. I tym razem możemy spodziewać się plejady wyjątkowych artystów, których nazwiska poznamy już wkrótce. Organizatorzy zapowiadają także ogłoszenie supportu, który rozgrzeje publiczność przed głównym daniem wieczoru. Jedno jest pewne: 28 listopada krakowski Klub Studio zamieni się w arenę pełną gitarowej energii i tekstów, które od lat rezonują z kolejnymi pokoleniami fanów. To będzie wieczór pełen klasyków i celebracji 39 lat historii jednego z najważniejszych zespołów w kraju. Nie może Was tam zabraknąć