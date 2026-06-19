Glenn Danzig znowu nakręci film! Legendarny muzyk zabierze nas do czasów średniowiecza

Glenn Danzig to amerykański wokalista, który znany jest z Misfits oraz zespołu Danzig. Jest także zamiłowanym fanem horrów czy komiksów. Wystarczy wspomnieć, że posiada cenione wydawnictwo Verotik.

Teraz natomiast, jak donosi branżowy serwis The Hollywood Reporter, Danzig stanie za kamerą filmu będącego ekranizacją jego mrocznego komiksu Hellmask, który ujrzał światło dzienne w 2023 roku.

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Obecnie trwa casting do głównych ról, a ekipa planuje wejść na plan zdjęciowy już w sierpniu 2026. Producentem całości został natomiast James Cullen Bressack.

A czego możemy spodziewać się po tej produkcji? Tak brzmi oficjalny opis: "Akcja osadzona jest w brutalnych realiach średniowiecza, przepełnionego czarną magią, opancerzonymi wojownikami i potężnymi, krwawymi scenami bitewnymi. 'Hellmask' to brutalna, nadprzyrodzona opowieść skąpana w gęstej, gotyckiej atmosferze".

Glenn Danzig nie ukrywa, że praca na planie filmowym to dla niego gigantyczne wyzwanie. Przypomnijmy, że artysta ma już na koncie takie produkcje, jak Verotika czy Death Rider In The House Of Vampires.

– Zrobienie filmu jest o wiele trudniejsze niż nagranie albumu. Przy filmie jest masa pracy, zwłaszcza jeśli sam go piszesz i reżyserujesz, bo wtedy każdy przychodzi do ciebie, kiedy pojawia się jakiś problem. A na planie filmowym zawsze jest milion problemów, o których nawet nie masz pojęcia. Wracasz potem do domu naprawdę wykończony – powiedział Danzig w rozmowie na antenie radia 96.7 KCAL-FM.

No to teraz pozostaje tylko czekać na kolejne szczegóły dotyczące tej produkcji sygnowanej przez wokalistę.

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