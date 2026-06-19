Brian May wskazał najlepszy riff Deep Purple

Brian May, gitarzysta zespołu Queen, został ostatnio zapytany o ulubiony riff Deep Purple. Często odpowiedzią na takie pytanie jest... "Smoke on the Water", o którym Lars Ulrich, perkusista Metalliki, powiedział, że właśnie ten riff, który zagrał Ritchie Blackmore, zdefiniował muzykę hardrockową.

May wskazał jednak zupełnie inny utwór.

Na czym polega wyjątkowość gitary w "Bohemian Rhapsody" Queen?

– Dorastałem wśród tych gości i jestem ich wielkim fanem. Dla mnie "Black Night" jest czymś trudnym do przebicia. Co za potężny riff: jeden z największych i najlepszych w historii. Uwielbiam go grać, grałem go zresztą na scenie z chłopakami – powiedział gitarzysta Queen w rozmowie dla "Classic Rock".

To jednak nie wszystko. – "Black Night" zawiera jedno z najlepszych przejść perkusyjnych na świecie. Zawsze wywołuje u mnie uśmiech – dodał May.

Czy kiedyś Tony Iommi i Brian May nagrają coś razem?

Już od wielu lat, w przestrzeni medialnej, pojawiają się spekulacje, że gitarzyści coś wspólnie nagrają. W 2013 Iommi, w rozmowie z Birmingham Mail, ujawnił, że May odwiedził go w domu. Wspominał, że gitarzysta Queen był pod wrażeniem zgromadzonego materiału.

– Rozmawiamy o tym od lat, naprawdę – powiedział muzyk Black Sabbath z kolei w 2021 dla magazynu Classic Rock. – Pandemia wszystko nam pokrzyżowała. Brian przyszedł do mnie do domu tuż przed tym wszystkim: był piękny dzień, siedzieliśmy na zewnątrz na dziedzińcu i graliśmy riffy. Zagrałem mu kilka utworów, które miałem, a on powiedział: "O, świetnie, musisz coś z tym zrobić" i rozmawialiśmy o tym od czasu do czasu. Byłoby miło, kiedyś to zrobić.

Riffy tych utworów najczęściej wyszukują gitarzyści w sieci:

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