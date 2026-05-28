Garbage zagra w Polsce po aż 27 latach! Oto najważniejsze informacje o wydarzeniu

Dominika Bany
2026-05-28 13:58

Polscy fani i fanki mają na swojej liście co najmniej kilka zespołów, na wizytę nad Wisłą których czekają już dobrych kilka lat. Do grona tego zalicza się chociażby formacja Garbage - mamy jednak dobre wieści! Amerykańska grupa wystąpi w Polsce już dosłownie za moment! Sprawdź najważniejsze informacje!

Autor: Garbage/ Materiały prasowe

Garbage bardzo szybko weszli do ścisłej czołówki światowej alternatywy za sprawą wydanego w 1995 roku debiutanckiego albumu, z którego pochodzą takie utwory jak “Stupid Girl” czy “Only Happy When It Rains”. Trzy lata później “Version 2.0” przyniósł zespołowi dwie nominacje do nagrody GRAMMY i potwierdził ich pozycję jako jednego z najbardziej charakterystycznych zespołów końca lat 90. Duża w tym zasługa charyzmatycznej wokalistki Shirley Manson, której głos idealnie dopełnia muzyczną mieszankę grupy, łączącą alternatywnego rocka, trip-hop, elektronikę i popową melodyjność. Garbage w swoim muzycznym CV mają m.in. wykonanie bondowskiego The World Is Not Enough”, a ich liczącą 8 krążków dyskografię zamyka wydany w tym roku album “Let All That We Imagine Be The Light".

Garbage w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 30.05.2026
  • Letnia Scena Progresji - Gramy DoWoli

Support: Izzy and the Black Trees

BILETY -> Wciąż są dostępne w sprzedaży. Ta będzie prowadzona także w kasie biletowej - koszt wejściówek to 320 zł.

Czasówka:

  • 18:30 - Otwarcie bram
  • 19:20 - Izzy and the Black Trees
  • 20:20 - Garbage

TU znajdziesz kluczowe informacje organizacyjne od organizatora.

