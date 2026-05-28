Garbage zagrają w Polsce po 27 latach! Tu znajdziesz najważniejsze informacje

Garbage wracają do Polski po 27 latach! Zagrają w Warszawie

Garbage, ikona alternatywnego rocka lat 90., ogłosiła swój wielki powrót do Polski. Zespół, na czele którego stoi charyzmatyczna Shirley Manson, zagra w Warszawie po niewiarygodnie długiej, 27-letniej przerwie od swojego jedynego występu w naszym kraju. Dla wielu fanów będzie to pierwsza i być może jedyna okazja, aby usłyszeć na żywo kultowe hity takie jak „Stupid Girl” czy „Only Happy When It Rains”. Ich powrót na polską scenę jest częścią europejskiej trasy koncertowej, która już teraz wzbudza ogromne emocje wśród miłośników mocniejszych brzmień. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych przeżyć nadchodzącego roku, łącząc nostalgię z nową energią, którą zespół prezentuje na swoim ostatnim albumie. Przygotujcie się na spotkanie z prawdziwą legendą rocka.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Garbage w Warszawie 2026. Data i miejsce koncertu

Długo wyczekiwany koncert Garbage odbędzie się 30 maja 2026 roku w Warszawie. Zespół wystąpi na Letniej Scenie Progresji, co jest kluczową informacją dla fanów ceniących sobie bardziej kameralne wydarzenia muzyczne. Warszawski występ jest częścią europejskiej trasy promującej ich najnowszy, ósmy album studyjny „Let All That We Imagine Be The Light”. Jak podkreślają organizatorzy, data w stolicy Polski wypada w samym sercu tournée. Ma to gwarantować, że zespół będzie w szczytowej formie, w pełni zsynchronizowany i gotowy, by dać z siebie absolutnie wszystko. Wybór Letniej Sceny Progresji nie jest przypadkowy, ponieważ ma zapewnić intymną atmosferę i bezpośredni kontakt z muzykami, co odróżnia ten koncert od większych, festiwalowych występów. To wyjątkowa szansa, by zobaczyć Garbage bez zbędnych kompromisów, w głośnym i bezpośrednim wydaniu.

DATA KONCERTU: 30 maja 2026 r.

30 maja 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Letnia Scena Progresji

Letnia Scena Progresji SUPPORT: Izzy and the Black Trees

Czasówka:

18:30 - Otwarcie bram

19:20 - Izzy and the Black Trees

20:20 - Garbage

TU znajdziesz kluczowe informacje organizacyjne od organizatora.

Bilety na koncert Garbage w Warszawie. Ceny i sprzedaż

Sprzedaż biletów na warszawski koncert Garbage już się rozpoczęła. Wejściówki trafiły do oficjalnej dystrybucji w piątek, 19 grudnia 2025 roku o godzinie 10:00, więc zainteresowani powinni się pospieszyć, aby zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Ceny biletów zaczynają się od 289 złotych, przy czym do ostatecznej kwoty może zostać doliczona opłata serwisowa. Wejściówki można nabywać wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych platform biletowych. Oficjalne kanały sprzedaży, w których dostępne są bilety, to winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Biletomat.pl, Eventim Polska, Ebilet.pl oraz Ticketmaster.pl. Organizatorzy zalecają korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł, aby uniknąć problemów z nieautoryzowanymi biletami.

Sprzedaż będzie prowadzona także w kasie biletowej - koszt wejściówek to 320 zł.