Frontman Lamb of God usunął swoje... media społecznościowe. "Jeśli masz zamiar mnie obrażać, to najpierw musisz zapłacić"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-23 10:23

Randy Blythe, wokalista amerykańskiej formacji Lamb of God, oficjalnie pożegnał się z najpopularniejszymi platformami społecznościowymi i w bezkompromisowy sposób wyjaśnił, co myśli o internetowych trollach.

Zespół Lamb of God na ciemnym tle. O decyzji Randy'ego Blythe'a o usunięciu mediów przeczytasz na EskaRock.
Autor: Lamb of God/ Materiały prasowe

Chcesz obrazić wokalistę Lamb of God? Najpierw musisz mu zapłacić!

Randy Blythe postanowił pójść zdecydowanie pod prąd. Lider grupy Lamb of God postanowił usunąć swoje konta z głównych mediów społecznościowych. Dlaczego? W ten właśnie sposób chciał odciąć się od internetowych hejterów. 

W trakcie rozmowy w podcaście The Break Down With Nath & Johnny zwrócił się do nich w następujący sposób: – Mam dla was złe wieści: nie istniejecie. Nie ma mnie w mediach społecznościowych

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Jedynym miejscem w sieci, gdzie fani mogą teraz śledzić twórczość i przemyślenia muzyka, pozostaje platforma Substack. Jest jednak jeden haczyk: opcja komentowania jest zastrzeżona wyłącznie dla osób, które posiadają płatną subskrypcję. 

Jeśli chcesz mnie obrazić, musisz mi za to zapłacić. A potem i tak cię zablokuję! Ale pieniądze i tak zostają u mnie. Płać, skurczybyku. To jest biznes – skwitował z uśmiechem Blythe. 

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Formacja Lamb of God zagra w Polsce w 2027!

29 stycznia 2027 będzie można zobaczyć formację Lamb of God w Polsce. Tego dnia muzycy zagrają w łódzkiej Atlas Arenie w roli supportu przed Five Finger Death Punch. Na scenie pojawi się także Bleed from Within. Tournée rozpocznie się 16 stycznia w Manchesterze i obejmie 21 miast na Starym Kontynencie. Zakończy się natomiast 22 lutego w Helsinkach.  

Przypomnijmy, że Randy Blythe i spółka obecnie promują swój najnowszy album, Into Oblivion, który ukazał się na rynku w marcu tego roku. – Dla mnie ten album to przestrzeń do kreatywnego oddechu. Nie czujemy, że musimy gonić za trendami czy spełniać czyjeś oczekiwania. Po prostu robimy muzykę, która wydaje nam się fajna. Dokładnie w ten sam sposób, jak na samym początku naszej drogi – powiedział, cytowany w informacji prasowej, gitarzysta Mark Morton.

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