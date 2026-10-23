Chcesz obrazić wokalistę Lamb of God? Najpierw musisz mu zapłacić!

Randy Blythe postanowił pójść zdecydowanie pod prąd. Lider grupy Lamb of God postanowił usunąć swoje konta z głównych mediów społecznościowych. Dlaczego? W ten właśnie sposób chciał odciąć się od internetowych hejterów.

W trakcie rozmowy w podcaście The Break Down With Nath & Johnny zwrócił się do nich w następujący sposób: – Mam dla was złe wieści: nie istniejecie. Nie ma mnie w mediach społecznościowych.

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Jedynym miejscem w sieci, gdzie fani mogą teraz śledzić twórczość i przemyślenia muzyka, pozostaje platforma Substack. Jest jednak jeden haczyk: opcja komentowania jest zastrzeżona wyłącznie dla osób, które posiadają płatną subskrypcję.

Jeśli chcesz mnie obrazić, musisz mi za to zapłacić. A potem i tak cię zablokuję! Ale pieniądze i tak zostają u mnie. Płać, skurczybyku. To jest biznes – skwitował z uśmiechem Blythe.

Formacja Lamb of God zagra w Polsce w 2027!

29 stycznia 2027 będzie można zobaczyć formację Lamb of God w Polsce. Tego dnia muzycy zagrają w łódzkiej Atlas Arenie w roli supportu przed Five Finger Death Punch. Na scenie pojawi się także Bleed from Within. Tournée rozpocznie się 16 stycznia w Manchesterze i obejmie 21 miast na Starym Kontynencie. Zakończy się natomiast 22 lutego w Helsinkach.

Przypomnijmy, że Randy Blythe i spółka obecnie promują swój najnowszy album, Into Oblivion, który ukazał się na rynku w marcu tego roku. – Dla mnie ten album to przestrzeń do kreatywnego oddechu. Nie czujemy, że musimy gonić za trendami czy spełniać czyjeś oczekiwania. Po prostu robimy muzykę, która wydaje nam się fajna. Dokładnie w ten sam sposób, jak na samym początku naszej drogi – powiedział, cytowany w informacji prasowej, gitarzysta Mark Morton.

Rocktoberfest 2026 – urodziny Radia Eska Rock za nami. Tak bawiliście się podczas tego niezapomnianego wydarzenia: