Foo Fighters to prawdziwi mistrzowie koncertów! Oto TOP 10 utworów, najczęściej granych przez Dave’a Grohla i spółkę na żywo

Formacja Foo Fighters powstała dokładnie 30 lat temu! Dave Grohl zdecydował się powołać ją, początkowo pomyślane jednak jako solowy projekt, niedługo po samobójczej śmierci Kurta Cobaina, a co za tym idzie także rozpadzie Nirvany. Debiutancki album Foo Fighters, zatytułowany po prostu eponimem, ujrzał światło dzienne już w 1995 roku, kiedy to nadal jedynie Grohl był stałym członkiem grupy. Jej skład powiększył się krótko po wydaniu płyty, a już kolejny krążek kapeli - kultowy dziś The Colour and the Shape, nagrany został w trzyosobowym składzie. Kształt grupy normował się przez kolejne lata, Foo Fighters w tym najbardziej znanym kskładzie utworzyli ostatecznie, poza Grohlem, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Taylor Hawkins. Do 2022 roku formacja miała na koncie dziesięć płyt, dwanaście statuetek Grammy i status jednego z najważniejszych współczesnych zespołów rockowych na świecie.

Niestety, w marcu 2022 roku cały świat obiegła informacja o śmierci wieloletniego perkusisty grupy. Taylor Hawkins zmarł w wieku 50 lat w Bogocie w trakcie trasy koncertowej zespołu. Choć na moment wydawało się, że przyszłość Foo Fighters stoi pod znakiem zapytania, to Dave Grohl i spółka zdecydowali się działać dalej, a w czerwcu 2023 roku ukazał się album But Here We Are, zadedykowany Hawkinsowi i zmarłej w sierpniu 2023 roku mamie Grohla. Kilka tygodni temu zaś dostaliśmy krążek Your Favorite Toy.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najczęściej grane na żywo kawałki Foo Fighters

Grupa uchodzi za świetną pod względem studyjnym, niezwykle płodną twórczo, każdy i każda kto miał okazję widzieć występu Foo Fighters na żywo, chociażby w ramach transmisji live danego wydarzenia czy festiwalu, nie ma wątpliwości, że ta jest również prawdziwym gigantem pod względem koncertowym! Zespół gra naprawdę długie, energetyczne występy, na których prezentuje setlisty dosłownie naszpikowane przebojami.

Po jakie kawałki ze swojego repertuaru Dave Gorhl i spółka najczęściej sięgają na koncertach? Sprawdź w galerii i przekonaj się, czy pierwsze miejsce Cię zaskoczy!