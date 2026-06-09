Evanescence to nie jest gotycki zespół? Amy Lee ostrzega fanów!

Evanescence to jeden z najbardziej znanych i cenionych zespołów, jeśli wziąć pod uwagę to, co zadziało się w świecie ciężkich brzmień na przełomie lat 90. i 2000. Formacja zaliczyła jeden z najgłośniejszych debiutów za sprawą wydanego w 2003 roku krążka Fallen, który zapewnił jej aż sześć nominacji do nagrody Grammy, w tym statuetkę za kawałek Bring Me to Life i dla 'Najlepszego nowego artysty'.

Choć formacja jest wyjątkowo aktywna, jeśli chodzi o działalność koncertową, to nieco gorzej pod tym względem wypada wydawniczo. Ponad 30 lat od powstania, ta ma na koncie zaledwie sześć płyt. Najnowsza, czyli Sanctuary, ujrzała światło dzienne dopiero co, tj. 5 czerwca, kończąc tym samym trwającą aż pięć lat przerwę wydawniczą. Płyta zbiera ciepłe recenzje, które zwracają uwagę na odkrywane przez Evanescence nowe, nieco bardziej elektroniczne klimaty, które grupa umiejętnie wpisuje w swoje klasyczne hard rockowe brzmienie.

Co tam w środku gra - Evanescence (The Bitter Truth) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Evanescence to jeden z zespołów ze świata gotyckiego metalu? Amy Lee reaguje!

W jednym z wywiadów, udzielonych przy okazji promocji płyty, liderka formacji została zapytana o to, co sądzi o klasyfikowaniu jej w takich kategoriach, jak 'nu metal' oraz 'metal gotycki'.

W rozmowie z "Metal Hammer" Amy Lee zareagowała szczególnie mocno na określenie 'gotycki'. Artystka wprost stwierdziła, że nigdy nie mogła zrozumieć, skąd wzięło się akurat takie skojarzenie i przyznała, że wyjątkowo nie lubi tego słowa! Dodała ona ze śmiechem, że ostrzega fanów i fanki, by Ci nie używali wobec Evanescence terminu 'gotyk'.

Choć nie jest także wielką fanką łatki 'nu metal', to mówi, że ta kategoria dużo mniej ją irytuje, żadnej z nich nie bierze jednak na poważnie.

Nie sądzę, żeby to słowo było szczególnie współczesne, ale szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Etykiety to etykiety, jakkolwiek chcesz to nazwać, w porządku. Wiemy, kim jesteśmy, a miejsce, do którego doszliśmy, jest pełne niesamowitego rozwoju, ale też szacunku do tego, skąd pochodzimy - mówi Amy Lee.

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