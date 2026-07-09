EPIC ROCK Symphonic Concert 2026 nadchodzi! Gdzie i kiedy się odbędzie?

Usłyszycie utwory legendarnych rockowych zespołów, takich jak: Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, Linkin Park, U2, Nightwish, The Cranberries, Black Sabbath, Queen, Disturbed, Epica, Bring Me The Horizon, System of a Down, Evanescence, Limp Bizkit, Aerosmith, Bon Jovi.

W programie m.in.: „Nothing Else Matters”, „Highway to Hell”, „Fear of the Dark”, „Smells Like Teen Spirit”, „Mama I’m Coming Home”, „Paradise City” i wiele innych kultowych utworów, które wybrzmią z zupełnie nową, symfoniczną siłą, jakiej jeszcze nie doświadczyliście.

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

Na scenie: Orkiestra Symfoniczna CoOperate Orchestra pod batutą Adama Domurata oraz plejada charyzmatycznych solistów – Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek)*, Paweł „Drak” Grzegorczyk (Hunter)*, Mateusz Ziółko, Wojtek Cugowski, Kasia Moś, Daniel Moszczyński (Bibobit) i Maria Antkowiak.

Całości dopełni nowoczesna, widowiskowa scenografia oraz imponujące efekty specjalne, tworząc pełne rozmachu widowisko, które przeniesie Was w inny wymiar koncertowych doświadczeń.

To nie jest zwykły koncert, ale pełne adrenaliny widowisko, w którym rock i symfonia tworzą jedną, potężną falę emocji. Wieczór, który zostaje w pamięci na długo. Wydarzenie, na którym trzeba być.

Czas trwania: 2,5 h | Bez ograniczeń wiekowych.

*Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) wystąpi w Warszawie i Wrocławiu, a Paweł ”Drak” Grzegorczyk (Hunter) w Poznaniu i Gdyni.

Ceny biletów: od 155 zł do 250 zł

DATY I MIEJSCA

25.10.2026 POZNAŃ, SALA ZIEMI

30.10.2026 WARSZAWA, COS TORWAR

7.11.2026 WROCŁAW, HALA STULECIA

13.11.2026 GDYNIA, POLSAT PLUS ARENA GDYNIA

EPIC ROCK: Symphonic Concert - zobacz zdjęcia z poprzednich edycji: