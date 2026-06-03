Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Geordie Greep zagra w Polsce! Były lider Black Midi wraca z nowym materiałem

Geordie Greep to postać doskonale znana miłośnikom brytyjskiej sceny alternatywnej za sprawą wieloletniego dowodzenia formacją Black Midi. Po zawieszeniu działalności grupy w 2024 roku wokalista i zarazem gitarzysta postanowił w pełni skupić się na karierze solowej. Efektem tych działań jest świetnie przyjęty debiutancki album "The New Sound", który ukazał się jesienią tego samego roku. Płyta stanowi bardzo intrygującą mieszankę jazz rocka, eksperymentalnych brzmień oraz wyraźnych wpływów muzyki latynoamerykańskiej.

Choć artysta zaprezentował się już polskiej publiczności podczas festiwalu w Katowicach rok wcześniej, to właśnie obecna trasa klubowa pozwala w pełni doświadczyć jego autorskiej wizji. Na scenie muzyk występuje obecnie w formacie skromnego trio, co pozwala mu wyeksponować głębię dźwięku i niezwykle ekspresyjny wokal. Z uwagi na ogromne zainteresowanie polskimi koncertami do pierwotnej rozpiski europejskiej trasy dodano jeszcze jeden przystanek w naszym kraju.

Geordie Greep w Poznaniu 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Polscy fani mają ogromne powody do radości, ponieważ charyzmatyczny muzyk spędzi w naszym kraju aż trzy dni. Dodatkowy koncert zaplanowano na 10 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie to odbędzie się w poznańskim klubie 2progi zlokalizowanym przy Alei Niepodległości 36. Sierpniowy występ jest naturalną kontynuacją światowej trasy promującej pierwsze solowe wydawnictwo Brytyjczyka. Będzie to zarazem pierwszy w pełni samodzielny klubowy koncert tego artysty w stolicy Wielkopolski. Zespół pojawi się na scenie zaraz po krakowskim i warszawskim przystanku swojej europejskiej podróży.

DATA KONCERTU: 10 sierpnia 2026 r.

10 sierpnia 2026 r. MIASTO: Poznań

Poznań GDZIE: klub 2progi

klub 2progi GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: nieogłoszony

Bilety na koncert Geordie Greepa w Poznaniu

Osoby zainteresowane udziałem w tym muzycznym wydarzeniu muszą przygotować się na nadchodzące zakupy. Oficjalna sprzedaż wejściówek na poznański koncert wystartuje w niedzielę 31 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 10:00. Głównymi dystrybutorami biletów są platformy Eventim.pl oraz eBilet.pl. Dystrybucją zajmuje się również bezpośrednio organizator tego koncertu, czyli agencja Winiary Bookings. Na ten moment dokładne ceny biletów nie zostały jeszcze opublikowane w żadnych systemach sprzedażowych. Wszelkie konkretne kwoty poznamy dopiero w chwili oficjalnego startu sprzedaży. Warto trzymać rękę na pulsie i pojawić się na stronach dystrybutorów punktualnie, ponieważ występy tego artysty budzą ogromne emocje i zazwyczaj wyprzedają się w bardzo szybkim tempie.