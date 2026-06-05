Def Leppard a koncerty w nowoczesnej hali Sphere. Co o takim pomyśle sądzi Phil Collen?

We wrześniu 2023 roku, w Las Vegas, otwarto nowoczesną halę Sphere w kształcie... kuli. Mieści ona łącznie ok. 18,5 tys. osób. Obiekt zachwyca w środku, gdyż zamontowano w nim ekran o rozdzielczości 16K. Inwestycja pochłonęła sporo środków, całość kosztowała bowiem aż 2,3 mld dolarów! W hali do tej pory wystąpiły już takie zespoły, jak m.in. U2, Eagles, No Doubt czy Dead & Company. Niebawem do tego grona dołączy także Metallica. A czy w tym miejscu zagra kiedyś Def Leppard? Gitarzysta Phil Collen został o to zapytany w wywiadzie dla stacji SiriusXM.

Muzyk prywatnie odwiedził już obiekt, ale nie jest do końca przekonany, co do grania w tym miejscu koncertów.

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Nie chcę nikomu umniejszać ani nic z tych rzeczy, ale wydaje się, że odbywają się tam wydarzenia pod tytułem: "Hala Sphere prezentuje dany zespół, nieważne jaki". To mógłby być ktokolwiek. I tego właśnie trochę byśmy się obawiali. To znaczy, chętnie bym tam zagrał, to byłoby niesamowite doświadczenie, ale uważam, że ludzie skupiają się wyłącznie na produkcji, a nie na samym zespole – powiedział Collen.

Muzyk, do tej pory, był tylko, wraz ze swoim synem, na immersyjnej wersji filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz, ​która okazała się gigantycznym sukcesem finansowym. – To miejsce fascynuje. Jest niesamowite. Zastanawiałem się tylko, jak to jest oglądać tam zespół. Nie widziałem tam koncertu żadnej kapeli i zawsze pojawia się obawa, że wyjdziesz stamtąd i powiesz coś w stylu: "Wow, ta hala Sphere jest genialna! Aha, i przy okazji widziałem tam U2 albo The Eagles" – podsumował gitarzysta Def Leppard.

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Brytyjska formacja nie zamierza zwalniać tempa. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że muzycy pracują nad premierowym materiałem.

– Mamy już napisanych ok. 17-18 utworów, więc w zasadzie mamy prawie dwa albumy. Wciąż decydujemy, które piosenki trafią na, nazwijmy to, pierwszy krążek. Planujemy jego premierę na początek 2027 – powiedział Joe Elliott, wokalista Def Leppard, w wywiadzie dla France 24. Na ten moment dyskografię grupy zamyka Diamond Star Halos, który ukazał się na rynku w 2022.

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