Czterech muzyków, kilkanaście koncertów i 365 widoków na przyszłość. Metro ogłasza jesienną trasę koncertową

Roku, w którym ukazały się kolejne doskonale przyjęte przez fanów i dziennikarzy single, roku, w którym swoimi działaniami zespół przypieczętował tytuł nadziei polskiej muzyki i w końcu roku, który wciąż trwa i przyniesie jeszcze niejedną niespodziankę z obozu Metro…
Zespół, choć z szacunkiem spogląda na najlepsze wzory z historii muzyki, patrzy wyłącznie przed siebie - stąd nazwa trasy, czyli “365 widoków na przyszłość”. Wiemy już, że ta muzyczna przyszłość dla Metro rysuje się tylko w jasnych barwach. Niech więc jesienne koncerty, tak jak dotychczas bezkompromisowe i nasycone emocjami, będą mostem między tym, co było a tym, co dopiero będzie.
Na trasie będzie można usłyszeć najnowszy singiel grupy, "Niepamięć".
Metro na jesiennej trasie koncertowej [DATA, MIEJSCE, BILETY]
- 26.09 | KRAKÓW, Heavy Pop Fest
- 02.10 | BIAŁYSTOK, Zmiana Klimatu
- 03.10 | LUBLIN, Fabryka Kultury Zgrzyt
- 08.10 | POZNAŃ, 2Progi
- 15.10 | TORUŃ, Kombinat Kultury
- 16.10 | GDAŃSK, Drizzly Grizzly
- 23.10 | WARSZAWA, Hydrozagadka
- 07.11 | KATOWICE, Razjefiber
- 08.11 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor
- 12.11 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn
- 13.11 | LESZNO, Zakład
- 14.11 | LEGNICA, Spiżarnia
- 15.11 | ŁÓDŹ, Wytwórnia
- 20.11 | ELBLĄG, Mjazzga
- 27.11 | SZCZECIN, Nowa Dekadencja
Bilety są już dostępne w sprzedaży.