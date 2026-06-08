Czterech muzyków, kilkanaście koncertów i 365 widoków na przyszłość. Metro ogłasza jesienną trasę koncertową

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 15:13

Po wiosennej trasie i letnim sezonie festiwalowym zespół Metro, autorzy przebojowych “Nic nie płonie”, “Hej Aloszka” czy “TakTakTak”, zaprasza na kolejne koncerty klubowe.

Zespół Metro

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Roku, w którym ukazały się kolejne doskonale przyjęte przez fanów i dziennikarzy single, roku, w którym swoimi działaniami zespół przypieczętował tytuł nadziei polskiej muzyki i w końcu roku, który wciąż trwa i przyniesie jeszcze niejedną niespodziankę z obozu Metro…

CzM - 25.09.2025 FB2

Zespół, choć z szacunkiem spogląda na najlepsze wzory z historii muzyki, patrzy wyłącznie przed siebie - stąd nazwa trasy, czyli “365 widoków na przyszłość”. Wiemy już, że ta muzyczna przyszłość dla Metro rysuje się tylko w jasnych barwach. Niech więc jesienne koncerty, tak jak dotychczas bezkompromisowe i nasycone emocjami, będą mostem między tym, co było a tym, co dopiero będzie.

Na trasie będzie można usłyszeć najnowszy singiel grupy, "Niepamięć". 

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Metro na jesiennej trasie koncertowej [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 26.09 | KRAKÓW, Heavy Pop Fest
  • 02.10 | BIAŁYSTOK, Zmiana Klimatu
  • 03.10 | LUBLIN, Fabryka Kultury Zgrzyt
  • 08.10 | POZNAŃ, 2Progi
  • 15.10 | TORUŃ, Kombinat Kultury
  • 16.10 | GDAŃSK, Drizzly Grizzly
  • 23.10 | WARSZAWA, Hydrozagadka
  • 07.11 | KATOWICE, Razjefiber
  • 08.11 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor
  • 12.11 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn
  • 13.11 | LESZNO, Zakład
  • 14.11 | LEGNICA, Spiżarnia
  • 15.11 | ŁÓDŹ, Wytwórnia
  • 20.11 | ELBLĄG, Mjazzga
  • 27.11 | SZCZECIN, Nowa Dekadencja

Bilety są już dostępne w sprzedaży. 

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