Czterech muzyków, kilkanaście koncertów i 365 widoków na przyszłość. Metro ogłasza jesienną trasę koncertową

Roku, w którym ukazały się kolejne doskonale przyjęte przez fanów i dziennikarzy single, roku, w którym swoimi działaniami zespół przypieczętował tytuł nadziei polskiej muzyki i w końcu roku, który wciąż trwa i przyniesie jeszcze niejedną niespodziankę z obozu Metro…

CzM - 25.09.2025 FB2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zespół, choć z szacunkiem spogląda na najlepsze wzory z historii muzyki, patrzy wyłącznie przed siebie - stąd nazwa trasy, czyli “365 widoków na przyszłość”. Wiemy już, że ta muzyczna przyszłość dla Metro rysuje się tylko w jasnych barwach. Niech więc jesienne koncerty, tak jak dotychczas bezkompromisowe i nasycone emocjami, będą mostem między tym, co było a tym, co dopiero będzie.

Na trasie będzie można usłyszeć najnowszy singiel grupy, "Niepamięć".

Metro na jesiennej trasie koncertowej [DATA, MIEJSCE, BILETY]

26.09 | KRAKÓW, Heavy Pop Fest

02.10 | BIAŁYSTOK, Zmiana Klimatu

03.10 | LUBLIN, Fabryka Kultury Zgrzyt

08.10 | POZNAŃ, 2Progi

15.10 | TORUŃ, Kombinat Kultury

16.10 | GDAŃSK, Drizzly Grizzly

23.10 | WARSZAWA, Hydrozagadka

07.11 | KATOWICE, Razjefiber

08.11 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, Semafor

12.11 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, MagnetOffOn

13.11 | LESZNO, Zakład

14.11 | LEGNICA, Spiżarnia

15.11 | ŁÓDŹ, Wytwórnia

20.11 | ELBLĄG, Mjazzga

27.11 | SZCZECIN, Nowa Dekadencja

Bilety są już dostępne w sprzedaży.

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