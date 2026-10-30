Czekali na to 36 lat. Legendarny HOUK wraca na scenę w kultowym składzie i zagra w Krakowie!

Koncert HOUK i WaluśKraksaKryzys przeniesiony. Co z biletami?

Ważna informacja dla wszystkich, którzy wybierają się na koncert zespołów HOUK i WaluśKraksaKryzys. Organizatorzy ogłosili zmianę miejsca wydarzenia. Z powodów logistycznych koncert został przeniesiony z Klubu Studio do Klubu Zaścianek. Na szczęście fani nie muszą się martwić – data pozostaje bez zmian, a wszystkie bilety zachowują ważność.

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, czyli 3 listopada. To będzie wyjątkowa okazja, by zobaczyć na jednej scenie legendę polskiej alternatywy i jednego z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia rocka.

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Powrót legendy po 36 latach

Główną gwiazdą wieczoru będzie zespół HOUK, który powrócił na scenę podczas Festiwalu w Jarocinie. Co najważniejsze, formacja wystąpi w składzie znanym z kultowego albumu Generation X, i to po raz pierwszy od 36 lat. Koncert w Klubie Zaścianek to szansa, by usłyszeć na żywo jedną z najważniejszych grup w historii polskiego grunge'u.

Zespół powstał w 1988 roku i szybko zaznaczył swoją obecność na scenie. Debiutancki krążek Soul Ammunition został uznany przez redakcję magazynu „Tylko Rock” za debiut roku. W kolejnych latach HOUK występował u boku takich zespołów jak New Model Army, Bad Brains czy Clawfinger, pojawił się na targach MIDEM w Cannes, a jego koncert wyemitowała stacja MTV. Ostatnim studyjnym wydawnictwem grupy był nominowany do nagrody Fryderyk ’96 album Generation X.

Na scenie także gwiazda młodego pokolenia

Tego samego wieczoru publiczność rozgrzeje WaluśKraksaKryzys, który jest uznawany za jeden z najgłośniejszych głosów polskiej sceny rockowej młodego pokolenia. Artysta ma już na koncie cztery albumy studyjne, a jego twórczość była wielokrotnie doceniana przez krytyków i branżę muzyczną.

Wydawnictwo Atak przyniosło mu nagrodę Fryderyka, a album Tematy i Wariacje zapewnił nominację do Paszportów „Polityki” 2025 w kategorii Muzyka Popularna oraz do Fryderyka 2026 w kategorii Rock & Blues. WaluśKraksaKryzys ma na koncie również współpracę z takimi artystami jak Zdechły Osa, Kasia Lins czy bracia Kacperczyk.