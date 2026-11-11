Ci muzycy rockowi nigdy nie zdobyli Grammy. Jak to w ogóle jest możliwe?!

Po raz pierwszy nagrody Grammy zostały rozdane w maju 1959, by uhonorować twórców muzycznych za ich osiągnięcia sprzed roku - organizatorzy stworzyli wtedy tylko czternaście kategorii. Zwycięzcy poszczególnych nagradzani są kultowymi już statuetkami złotych gramofoników. Obecnie liczba kategorii wynosi ponad sto, kluczowe są jednak cztery główne, czyli Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year i Song of the Year. Wokół nagród Grammy od dawna krąży wiele kontrowersji - organizatorzy oskarżani są o łapówkarstwo i kolesiostwo, zwracanie uwagi przede wszystkim na wykonawców muzyki pop i nagradzanie wciąż tych samych artystów. Pomimo tego nagroda nadal ma mocna pozycję na rynku, a jej zdobycie uważa się za jeden z najważniejszych momentów w karierze muzyka.

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Muzyka rockowa i nagroda Grammy

W czasach, gdy muzyka rockowa dominowała na rynku, jej wykonawcy otrzymywali nominacje i zdobywali nagrody w najważniejszych kategoriach - wystarczy wymienić tu chociażby Beatlesów, Fleetwood Mac, Erica Claptona czy U2. To właśnie ten zespół dominuje wśród muzyków rockowych, jeśli chodzi o liczbę gramofoników na koncie, mając ich łącznie aż 22. Nie będzie jednak przesadą stwierdzenie, że organizatorzy od lat pomijają rockowych twórców - na próżno szukać największych nazwisk i głównych kategoriach, także w tych bezpośrednio przeznaczonych dla artystów wykonujących ten gatunek różnie bywa, a najczęściej wciąż nagradzani są wciąż Ci sami. Bardzo dużo muzyków “zdobyło” statuetkę już po swojej śmierci. Jacy artyści natomiast nie mają na swoim koncie żadnego gramofonika, a którzy nie uzyskali nawet nominacji?

Znajdziecie te nazwiska w naszej galerii: