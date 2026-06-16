Bonnie Tyler cały czas przebywa w szpitalu. Piosenkarka została wybudzona ze śpiączki

Muzyczny świat obiegły niezwykle niepokojące informacje. Autorka ponadczasowych hitów, takich jak Total Eclipse of the Heart oraz Holding Out for a Hero, stoczyła niedawno dramatyczną walkę o życie. W maju 2026 roku uwielbiana przez słuchaczy Bonnie Tyler przeszła nagłą operację jelit. Z początku płynęły do nas pozytywne sygnały o procesie jej rekonwalescencji, ale stan zdrowia piosenkarki nagle uległ drastycznemu pogorszeniu, skutkując przeniesieniem artystki na oddział intensywnej opieki medycznej.

Z uwagi na ogromną powagę sytuacji personel medyczny zdecydował się na natychmiastowe wprowadzenie gwiazdy w śpiączkę farmakologiczną.

Właśnie teraz otoczenie piosenkarki przekazało nowe wieści ws. jej stanu zdrowia. Wiadomo już, Tyler została wybudzona ze śpiączki, jednak organizm wokalistki pozostaje wciąż ekstremalnie wycieńczony.

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Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii. Choć jej stan się poprawia, jest to powolny proces. Lekarze są dobrej myśli i wierzą, że w pełni dojdzie do siebie, jednak będzie to wymagało czasu – czytamy w oficjalnym oświadczeniu managementu gwiazdy, które pojawiło się w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

Obecna sytuacja zdrowotna bezwzględnie przekreśla wakacyjne plany koncertowe wokalistki, która miała wystąpić między innymi na europejskich festiwalach. A co będzie dalej? – Na chwilę obecną wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem – możemy przeczytać dalej we wspomnianym wcześniej komunikacie.

Bliscy artystki gorąco apelują do mediów i sympatyków o pełne uszanowanie ich prywatności w tym wymagającym czasie. Rodzina obiecała jednocześnie, że gdy tylko pojawią się nowe kluczowe wieści dotyczące przebiegu leczenia Bonnie Tyler, opinia publiczna zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowana.