Blindead 23 prezentuje nowy album! Sprawdź "Deuterium" już teraz

Blindead 23, wcześniej znany jako Blindead, to przedstawiciel avant-metalu, na którego czele stoi były gitarzysta Behemoth, Mateusz „Havoc” Smierzchalski i wokalista Patryk Zwoliński, a w jego składzie znaleźli się również Roger Öjersson (ex-Katatonia) i Paweł „Pavulon” Jaroszewicz (Vltimas, ex-Vader, ex-Decapitated). Nowe wcielenie zespołu łączy atmosferę wczesnych nagrań Blindead – sludge i post-metal, z ciężkimi riffami i hipnotyzującą elektroniką – w rozwiniętą i ulepszoną formę. Pierwszymi wydawnictwami po „odrodzeniu” Blindead 23 były EP-ka „Vanishing”, a następnie 7-calowy winylowy singiel „Disposed”, który był pierwszym nagraniem dla Peaceville Records.
Terminy najbliższych koncertów
- 2.10.2026 – Szczecin, Kosmos
- 3.10.2026 – Zielona Góra, Kawon
- 9.10.2026 – Lublin, Zgrzyt
- 10.10.2026 – Białystok, Sześcian
- 17.10.2026 – Gdynia, Ucho
- 23.10.2026 – Wrocław, Łącznik
- 24.10.2026 – Rybnik, Odyseja
- 25.10.2026 - Poznań, TBA
„Deuterium” został nagrany w 2023 roku, ale przez kolejne lata był starannie kształtowany i dopracowywany. Materiał urzeka stratosferycznymi pejzażami dźwiękowymi, które trwają blisko godzinę, tworząc wielowarstwowe i inspirujące dzieło. Sam album jest opisywany jako koncepcyjna podróż, którą należy traktować jako podnoszącą na duchu, a jednocześnie często mroczną refleksją nad duszą. Kontynuując to, co zostało zapoczątkowane przez utwór „Disposed”, „Deuterium” to zdecydowanie nowa jakość eksperymentalnego i progresywnego metalu. „Deuterium” został nagrany i wyprodukowany przez Davida Castillo (Opeth, Carcass, Katatonia, Leprous) w Studio Gröndahl w Sztokholmie. Za miks i mastering odpowiada wieloletni przyjaciel zespołu, Kuba Mańkowski.
Tracklista:
- Immersion I [07:42]
- Immersion II [10:52]
- Wither [03:39]
- Worst Laid Plans [10:45]
- Deuterium [07:46]
- Towards the Dark [06:53]
- You Are the Universe [06:04]
Blindead 23 to:
- Patryk Zwoliński - vocals
- Mateusz Śmierzchalski - guitars, synths, piano & soundcapes
- Roger Öjersson - guitars, keys & vocals
- Paweł Jaroszewicz - drums