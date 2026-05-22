Blindead 23 prezentuje nowy album! Sprawdź "Deuterium" już teraz

Blindead 23, wcześniej znany jako Blindead, to przedstawiciel avant-metalu, na którego czele stoi były gitarzysta Behemoth, Mateusz „Havoc” Smierzchalski i wokalista Patryk Zwoliński, a w jego składzie znaleźli się również Roger Öjersson (ex-Katatonia) i Paweł „Pavulon” Jaroszewicz (Vltimas, ex-Vader, ex-Decapitated). Nowe wcielenie zespołu łączy atmosferę wczesnych nagrań Blindead – sludge i post-metal, z ciężkimi riffami i hipnotyzującą elektroniką – w rozwiniętą i ulepszoną formę. Pierwszymi wydawnictwami po „odrodzeniu” Blindead 23 były EP-ka „Vanishing”, a następnie 7-calowy winylowy singiel „Disposed”, który był pierwszym nagraniem dla Peaceville Records.

Terminy najbliższych koncertów

2.10.2026 – Szczecin, Kosmos

3.10.2026 – Zielona Góra, Kawon

9.10.2026 – Lublin, Zgrzyt

10.10.2026 – Białystok, Sześcian

17.10.2026 – Gdynia, Ucho

23.10.2026 – Wrocław, Łącznik

24.10.2026 – Rybnik, Odyseja

25.10.2026 - Poznań, TBA

„Deuterium” został nagrany w 2023 roku, ale przez kolejne lata był starannie kształtowany i dopracowywany. Materiał urzeka stratosferycznymi pejzażami dźwiękowymi, które trwają blisko godzinę, tworząc wielowarstwowe i inspirujące dzieło. Sam album jest opisywany jako koncepcyjna podróż, którą należy traktować jako podnoszącą na duchu, a jednocześnie często mroczną refleksją nad duszą. Kontynuując to, co zostało zapoczątkowane przez utwór „Disposed”, „Deuterium” to zdecydowanie nowa jakość eksperymentalnego i progresywnego metalu. „Deuterium” został nagrany i wyprodukowany przez Davida Castillo (Opeth, Carcass, Katatonia, Leprous) w Studio Gröndahl w Sztokholmie. Za miks i mastering odpowiada wieloletni przyjaciel zespołu, Kuba Mańkowski.

Tracklista:

Immersion I [07:42] Immersion II [10:52] Wither [03:39] Worst Laid Plans [10:45] Deuterium [07:46] Towards the Dark [06:53] You Are the Universe [06:04]

Blindead 23 to:

Patryk Zwoliński - vocals

Mateusz Śmierzchalski - guitars, synths, piano & soundcapes

Roger Öjersson - guitars, keys & vocals

Paweł Jaroszewicz - drums