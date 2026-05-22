Blindead 23 prezentuje nowy album! Sprawdź "Deuterium" już teraz

Dominika Bany
2026-05-22 14:56

Blindead 23 prezentuje album „Deuterium”, który ma swoją premierę dziś. Album był promowany utworami: „Immersion I”, oraz „Deuterium”.

Blindead 23

Blindead 23, wcześniej znany jako Blindead, to przedstawiciel avant-metalu, na którego czele stoi były gitarzysta Behemoth, Mateusz „Havoc” Smierzchalski i wokalista Patryk Zwoliński, a w jego składzie znaleźli się również Roger Öjersson (ex-Katatonia) i Paweł „Pavulon” Jaroszewicz (Vltimas, ex-Vader, ex-Decapitated). Nowe wcielenie zespołu łączy atmosferę wczesnych nagrań Blindead – sludge i post-metal, z ciężkimi riffami i hipnotyzującą elektroniką – w rozwiniętą i ulepszoną formę. Pierwszymi wydawnictwami po „odrodzeniu” Blindead 23 były EP-ka „Vanishing”, a następnie 7-calowy winylowy singiel „Disposed”, który był pierwszym nagraniem dla Peaceville Records.

Terminy najbliższych koncertów

  • 2.10.2026 – Szczecin, Kosmos
  • 3.10.2026 – Zielona Góra, Kawon
  • 9.10.2026 – Lublin, Zgrzyt
  • 10.10.2026 – Białystok, Sześcian
  • 17.10.2026 – Gdynia, Ucho
  • 23.10.2026 – Wrocław, Łącznik
  • 24.10.2026 – Rybnik, Odyseja
  • 25.10.2026 - Poznań, TBA

„Deuterium” został nagrany w 2023 roku, ale przez kolejne lata był starannie kształtowany i dopracowywany. Materiał urzeka stratosferycznymi pejzażami dźwiękowymi, które trwają blisko godzinę, tworząc wielowarstwowe i inspirujące dzieło. Sam album jest opisywany jako koncepcyjna podróż, którą należy traktować jako podnoszącą na duchu, a jednocześnie często mroczną refleksją nad duszą. Kontynuując to, co zostało zapoczątkowane przez utwór „Disposed”, „Deuterium” to zdecydowanie nowa jakość eksperymentalnego i progresywnego metalu. „Deuterium” został nagrany i wyprodukowany przez Davida Castillo (Opeth, Carcass, Katatonia, Leprous) w Studio Gröndahl w Sztokholmie. Za miks i mastering odpowiada wieloletni przyjaciel zespołu, Kuba Mańkowski.

Tracklista:

  1. Immersion I [07:42]
  2. Immersion II [10:52]
  3. Wither [03:39]
  4. Worst Laid Plans [10:45]
  5. Deuterium [07:46]
  6. Towards the Dark [06:53]
  7. You Are the Universe [06:04]

Blindead 23 to:

  • Patryk Zwoliński - vocals
  • Mateusz Śmierzchalski - guitars, synths, piano & soundcapes
  • Roger Öjersson - guitars, keys & vocals
  • Paweł Jaroszewicz - drums

