Black Stone Cherry na jedynym koncercie w Polsce! Najważniejsze informacje

Black Stone Cherry wracają do Polski! Koncert w Warszawie

Legendy współczesnego południowego rocka, Black Stone Cherry, ogłosiły swój długo wyczekiwany powrót do Polski. Zespół zagra jeden koncert w Warszawie, co jest fantastyczną wiadomością dla wszystkich fanów energetycznego, gitarowego grania. Amerykańska formacja, znana z potężnych riffów i niezwykle charyzmatycznych występów na żywo, ponownie odwiedzi nasz kraj po kilkuletniej przerwie.

Ich ostatnie wizyty, w tym występ na Pol'and'Rock Festival, na długo zapadły w pamięć publiczności. Koncert będzie częścią światowej trasy promującej najnowsze wydawnictwo zespołu, co zapowiada wieczór pełen zarówno klasycznych przebojów, jak i świeżego materiału. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo grupę, która dzieliła scenę z największymi ikonami rocka.

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Black Stone Cherry w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani zespołu powinni zapisać w kalendarzach konkretną datę. Koncert Black Stone Cherry odbędzie się 13 września 2026 roku w warszawskim klubie Progresja, a dokładnie w Progresja Music Zone. Wydarzenie jest częścią światowej trasy koncertowej „The Celebrate Tour”, która promuje ósmy album studyjny zespołu, „Screamin' At The Sky”. Materiał ten, nagrany w zabytkowym Plaza Theater, stanowi dla muzyków formę oczyszczenia po trudnych latach i prezentuje ich w szczytowej formie. Płyta łączy w sobie potężne rockowe riffy z chwytliwymi melodiami i poruszającymi tekstami. Tego wieczoru przed główną gwiazdą wystąpi amerykańska grupa 10 Years, która zadba o odpowiednie rozgrzanie atmosfery przed wyjściem na scenę kwartetu z Kentucky.

DATA KONCERTU: 13 września 2026 r.

13 września 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja (Progresja Music Zone)

Klub Progresja (Progresja Music Zone) GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: 10 Years

Bilety na koncert Black Stone Cherry w Warszawie

Sprzedaż biletów na warszawski koncert Black Stone Cherry już trwa. Wejściówki trafiły do ogólnej dystrybucji 28 listopada 2025 roku, a dwa dni wcześniej, 26 listopada, rozpoczęła się przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy. Bilety można kupować za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży, w tym na portalach livenation.pl, ebilet.pl, ticketclub.pl oraz koncertomania.pl. Wejściówki są dostępne również bezpośrednio na stronie klubu, czyli progresja.com.

Ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 148,40 złotych. Warto podkreślić, że podana kwota zawiera już wszystkie opłaty serwisowe. Organizatorzy koncertu przekazali również ważną informację dotyczącą dostępności miejsca. Klub Progresja nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.