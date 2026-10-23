"Nie chcę, żeby świat dyktował mi, kto jest moim przyjacielem". Billy Corgan stanął w obronie Marilyna Mansona

Ostatnie lata dla Marilyna Mansona nie były zbyt łatwe. Stały bowiem pod znakiem głośnych oskarżeń o napaści i przestępstwa seksualne. Choć wielu artystów odcięło się od kontrowersyjnego muzyka, Billy Corgan – wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins – postanowił nie palić za sobą mostów. Zwłaszcza, że z Mansonem przyjaźni się od prawie trzech dekad.

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Corgan podkreślił, że na jego postawę wpływ miały nie tylko zasady moralne, ale przede wszystkim brak zarzutów ze strony prokuratury oraz wiedza, do której opinia publiczna nie miała dostępu.

Myślę, że ostatecznie, jako chrześcijanin… musisz stać murem za swoimi przyjaciółmi. To nie oznacza, że nie masz własnego zdania czy nie potrafisz być krytyczny. W jego przypadku – a nie jestem tu od tego, by to osądzać – prokuratura badała sprawę przez pięć lat. Znałem osobiście pewne fakty zza kulis, które nie trafiły do przestrzeni publicznej. Osobiście nie miałem poczucia, żeby był winny zarzucanych mu czynów, co zresztą ostatecznie potwierdził fakt, że prokuratura odstąpiła od oskarżenia. Nie chcę, żeby świat dyktował mi, kto ma być moim przyjacielem i z kim powinienem się zadawać – wyjaśnił Corgan w podcaście Popcast.

Nowy utwór od The Smashing Pumpkins już dostępny. Całość wyprodukował legendarny Butch Vig

Zespół The Smashing Pumpkins wydał właśnie nowy singiel zatytułowany Black Stars, który trafi na ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego filmu z uniwersum Igrzysk Śmierci. Przy tworzeniu utworu grupa ponownie połączyła siły z legendarnym producentem Butchem Vigiem – po raz pierwszy od ponad trzech dekad! Przypomnijmy, że to właśnie on odpowiada za pierwsze dwie płyty The Smashing Pumpkins: Gish (1991) oraz Siamese Dreams (1993).

Oficjalny soundtrack do filmu The Hunger Games: Sunrise On The Reaping trafi do sprzedaży 13 listopada 2026, natomiast sam film zadebiutuje w kinach kilka dni później, 18 listopada.

Rocktoberfest 2026 – urodziny Radia Eska Rock za nami. Tak bawiliście się podczas tego niezapomnianego wydarzenia: