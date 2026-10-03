Zapach stęchłego piwa, przesterowanych wzmacniaczy i tanich papierosów. Gdzieś z przodu, za zasłoną mroku, pulsuje tłum, ale tutaj, w labiryncie kabli i skrzyń transportowych, panują inne zasady. To królestwo ludzi w czerni, technicznych, roadies – niewidzialnej siły napędowej rock and rolla. Byli kronikarzami, spowiednikami i mechanikami w jednym. To oni widzieli wszystko: wzloty, upadki i całą prozę życia w trasie, która rzadko trafiała na okładki magazynów. Znali prawdę o micie, bo budowali go każdego wieczoru, by rano spakować go do ciężarówki i ruszyć dalej. Nikt nie opowiedział o tej dwoistości lepiej niż jeden z nich, chłopak z Arkansas, który zanim zdobył Oscara, poznał ten świat od podszewki. Billy Bob Thornton ujął to kiedyś bezbłędnie.

Pracowałem jako technik na trasach koncertowych w branży rock and rollowej, co było świetną zabawą. Bardzo mało pieniędzy, bardzo mało jedzenia, a cała ta otoczka stylu życia technika jest wspaniała, ponieważ wszystkie fanki muszą przejść przez techników, żeby dostać się do gwiazd rocka. Niekoniecznie jest to prawda.

Wszystkie drogi prowadzą za kulisy? Niekoniecznie

W tym jednym, rzuconym mimochodem zdaniu kryje się cała gorycz i ironia rockowego ekosystemu. To opowieść o hierarchii, w której techniczni byli jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, ale rzadko dopuszczani do samej mszy. Thornton, zanim jego twarz stała się synonimem ról niepokornych wyrzutków w filmach takich jak „Sling Blade” czy „Bad Santa”, był jednym z tych cichych bohaterów. Zanim Hollywood usłyszało o jego scenopisarskim geniuszu, jego światem były bębny i gitary. Grał w blues-rockowym Tres Hombres, a nawet nagrał album z południowoafrykańską kapelą Jack Hammer. Muzyka była jego pierwszym powołaniem, celem, dla którego w połowie lat 80. przeniósł się do Los Angeles. Ale Miasto Aniołów nie czekało na niego z otwartymi ramionami. Zamiast kontraktu płytowego dostał pracę w telemarketingu i fast foodzie. A trasa? Trasa była ucieczką, pracą i szkołą życia jednocześnie. Dawała złudzenie bycia blisko epicentrum, choć w rzeczywistości było się na jego odległych peryferiach.

Dlaczego Billy Bob Thornton nigdy nie został klasyczną gwiazdą

Obietnica rock and rolla, karmiona przez pokolenia opowieściami o groupies i niekończącej się imprezie, w zderzeniu z rzeczywistością Thorntona okazała się pusta. „Bardzo mało pieniędzy, bardzo mało jedzenia” – to była prawdziwa waluta tego życia. Romantyczna wizja technika jako wszechmocnego „gatekeepera” była tylko mitem, który gwiazdy podtrzymywały dla własnej wygody, a fanki dla własnej nadziei. Thornton patrzył na to z boku, z unikalnej perspektywy kogoś, kto jest w środku, ale pozostaje na zewnątrz. To doświadczenie ukształtowało jego późniejszą niechęć do celebryckiej kultury i cyniczne, ale przenikliwe spojrzenie na mechanizmy sławy. Kiedy w końcu los się do niego uśmiechnął, nie stało się to na scenie muzycznej. Punktem zwrotnym okazała się przypadkowa rozmowa z legendą kina, Billym Wilderem, który doradził mu, by spróbował sił jako scenarzysta. To była rada, która pchnęła go w stronę Oscara, ale nigdy nie wymazała z pamięci lekcji zza kulis.

Gorycz w fiolce z krwią i fobia na punkcie antyków

Nawet gdy sam stał się gwiazdą pierwszej wielkości, a jego małżeństwo z Angeliną Jolie rozpalało tabloidy – słynne fiolki z krwią były tylko kolejnym mitem, który później prostował, tłumacząc, że chodziło o medaliony z jedną kroplą – Thornton zachował w sobie coś z tamtego technicznego. Dystans, ironię i wrodzoną nieufność do blichtru. Jego fobie, jak strach przed antycznymi meblami, czy niechęć do używania ciężkich, starych sztućców, wydają się symbolicznym odrzuceniem wszystkiego, co stare, obrosłe kurzem i fałszywą historią. On wolał prostą, surową prawdę, nawet jeśli była niewygodna. Tę samą, którą zawarł w cytacie o życiu w trasie. Jego muzyczna kariera, którą kontynuuje z zespołem The Boxmasters, również stoi w kontrze do wielkiego rockowego cyrku. To muzyka korzeni, pozbawiona pretensji i nadęcia. Thornton, stojąc na scenie z własnym zespołem, jest już po drugiej stronie barykady. Ma jedzenie, pieniądze i dostęp do wszystkiego, co wiąże się ze statusem gwiazdy. Ale w jego oczach wciąż widać błysk tego chłopaka z Arkansas, który wie, że za każdą legendą stoją faceci w czarnych koszulkach, zwijający kable o czwartej nad ranem. I że najciekawsze opowieści to nie te o tym, kto dostał się za kulisy, ale te o tych, którzy nigdy ich nie opuścili.

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