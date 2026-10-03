Billy Bob Thornton usłyszał największe kłamstwo rock and rolla. Powtarzano je za kulisami każdej nocy

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Maja Budka
2026-10-03 9:05

W rockandrollowej hierarchii stał na samym dole, niewidzialny dla fanów i często dla samych gwiazd. Zanim sięgnął po Oscara, poznał brutalną prawdę o największym kłamstwie tego biznesu. To gorzka lekcja o tym, kto tak naprawdę trzyma klucze do garderoby i dlaczego nie jest to on.

Aktor Billy Bob Thornton w czerwonym kapeluszu i siwej czapce. O jego pracy w branży rockowej przeczytasz na EskaRock.
Autor: Ben Stansall/ East News

Zapach stęchłego piwa, przesterowanych wzmacniaczy i tanich papierosów. Gdzieś z przodu, za zasłoną mroku, pulsuje tłum, ale tutaj, w labiryncie kabli i skrzyń transportowych, panują inne zasady. To królestwo ludzi w czerni, technicznych, roadies – niewidzialnej siły napędowej rock and rolla. Byli kronikarzami, spowiednikami i mechanikami w jednym. To oni widzieli wszystko: wzloty, upadki i całą prozę życia w trasie, która rzadko trafiała na okładki magazynów. Znali prawdę o micie, bo budowali go każdego wieczoru, by rano spakować go do ciężarówki i ruszyć dalej. Nikt nie opowiedział o tej dwoistości lepiej niż jeden z nich, chłopak z Arkansas, który zanim zdobył Oscara, poznał ten świat od podszewki. Billy Bob Thornton ujął to kiedyś bezbłędnie.

Pracowałem jako technik na trasach koncertowych w branży rock and rollowej, co było świetną zabawą. Bardzo mało pieniędzy, bardzo mało jedzenia, a cała ta otoczka stylu życia technika jest wspaniała, ponieważ wszystkie fanki muszą przejść przez techników, żeby dostać się do gwiazd rocka. Niekoniecznie jest to prawda.

Polecany artykuł:

Wszystkie drogi prowadzą za kulisy? Niekoniecznie

W tym jednym, rzuconym mimochodem zdaniu kryje się cała gorycz i ironia rockowego ekosystemu. To opowieść o hierarchii, w której techniczni byli jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, ale rzadko dopuszczani do samej mszy. Thornton, zanim jego twarz stała się synonimem ról niepokornych wyrzutków w filmach takich jak „Sling Blade” czy „Bad Santa”, był jednym z tych cichych bohaterów. Zanim Hollywood usłyszało o jego scenopisarskim geniuszu, jego światem były bębny i gitary. Grał w blues-rockowym Tres Hombres, a nawet nagrał album z południowoafrykańską kapelą Jack Hammer. Muzyka była jego pierwszym powołaniem, celem, dla którego w połowie lat 80. przeniósł się do Los Angeles. Ale Miasto Aniołów nie czekało na niego z otwartymi ramionami. Zamiast kontraktu płytowego dostał pracę w telemarketingu i fast foodzie. A trasa? Trasa była ucieczką, pracą i szkołą życia jednocześnie. Dawała złudzenie bycia blisko epicentrum, choć w rzeczywistości było się na jego odległych peryferiach.

Dlaczego Billy Bob Thornton nigdy nie został klasyczną gwiazdą

Obietnica rock and rolla, karmiona przez pokolenia opowieściami o groupies i niekończącej się imprezie, w zderzeniu z rzeczywistością Thorntona okazała się pusta. „Bardzo mało pieniędzy, bardzo mało jedzenia” – to była prawdziwa waluta tego życia. Romantyczna wizja technika jako wszechmocnego „gatekeepera” była tylko mitem, który gwiazdy podtrzymywały dla własnej wygody, a fanki dla własnej nadziei. Thornton patrzył na to z boku, z unikalnej perspektywy kogoś, kto jest w środku, ale pozostaje na zewnątrz. To doświadczenie ukształtowało jego późniejszą niechęć do celebryckiej kultury i cyniczne, ale przenikliwe spojrzenie na mechanizmy sławy. Kiedy w końcu los się do niego uśmiechnął, nie stało się to na scenie muzycznej. Punktem zwrotnym okazała się przypadkowa rozmowa z legendą kina, Billym Wilderem, który doradził mu, by spróbował sił jako scenarzysta. To była rada, która pchnęła go w stronę Oscara, ale nigdy nie wymazała z pamięci lekcji zza kulis.

Polecany artykuł:

Gorycz w fiolce z krwią i fobia na punkcie antyków

Nawet gdy sam stał się gwiazdą pierwszej wielkości, a jego małżeństwo z Angeliną Jolie rozpalało tabloidy – słynne fiolki z krwią były tylko kolejnym mitem, który później prostował, tłumacząc, że chodziło o medaliony z jedną kroplą – Thornton zachował w sobie coś z tamtego technicznego. Dystans, ironię i wrodzoną nieufność do blichtru. Jego fobie, jak strach przed antycznymi meblami, czy niechęć do używania ciężkich, starych sztućców, wydają się symbolicznym odrzuceniem wszystkiego, co stare, obrosłe kurzem i fałszywą historią. On wolał prostą, surową prawdę, nawet jeśli była niewygodna. Tę samą, którą zawarł w cytacie o życiu w trasie. Jego muzyczna kariera, którą kontynuuje z zespołem The Boxmasters, również stoi w kontrze do wielkiego rockowego cyrku. To muzyka korzeni, pozbawiona pretensji i nadęcia. Thornton, stojąc na scenie z własnym zespołem, jest już po drugiej stronie barykady. Ma jedzenie, pieniądze i dostęp do wszystkiego, co wiąże się ze statusem gwiazdy. Ale w jego oczach wciąż widać błysk tego chłopaka z Arkansas, który wie, że za każdą legendą stoją faceci w czarnych koszulkach, zwijający kable o czwartej nad ranem. I że najciekawsze opowieści to nie te o tym, kto dostał się za kulisy, ale te o tych, którzy nigdy ich nie opuścili. 

Galeria: Polskie i zagraniczne zespoły, które nie wydały nowych płyt od lat! Na krążki tych rockowych i metalowych ikon czekamy

Polskie i zagraniczne zespoły, które nie wydały płyty od lat! Na krążki tych rockowych i metalowych ikon czekamy
Galeria zdjęć 16
Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku