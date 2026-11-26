To w późnych godzinach wieczornych czasu polskiego w środę 25 listopada zespół Duran Duran wydał oświadczenie, w którym poinformował o śmierci swojego wieloletniego, byłego gitarzysty, Andy'ego Taylora.

Nie było żadną tajemnicą, że muzyk od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Już w 2018 roku zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty w IV stadium, który dał przerzuty. Informacja ta ujrzała światło dzienne w 2022 roku, gdy na ceremonii Rock & Roll Hall of Fame, podczas której wyróżniono Duran Duran, odczytano list w imieniu gitarzysty, w którym wspomniano o jego chorobie. Andy Taylor zmarł w wieku 65 lat w poniedziałek 23 listopada.

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Andy Taylor był częścią Duran Duran w latach 1980-1986 i 2001-2006, gościnnie pojawił się u boku zespołu także w 2023 roku. Szczególnie po drugim i ostatecznym rozstaniu z nim skupił się na działalności sesyjnej i producenckiej - i to w takiej roli pojawił się na albumie jednej z polskich grup rockowych.

Chemia i Andy Taylor

Być może nie każdy wie o tym, że to właśnie były gitarzysta Duran Duran dołożył swoją cegiełkę do wciąż najbardziej aktualnego albumu zespołu Chemia.

Mowa o wydawnictwie Something to Believe In, wydanym w 2022 roku. Było ono nagrywane w dużej mierze w londyńskim Baltic Studios. Andy Taylor nie tylko wyprodukował całą płytę, ale także napisał teksty do wszystkich utworów i w dwóch pojawia się gościnnie - jego wokal słychać w kawałku New Romance, w The Widows Soul zagrał zaś gitarowe solo. Do współpracy doszło dzięki brytyjskim menedżerom zespołu, którzy dostarczyli Taylorowi gotowe wersje utworów. Co ciekawe, choć dawny członek Duran Duran miał całkowitą wolność, jeśli chodzi o ingerencję w kompozycje, to zdaniem zespołu ta była jedynie symboliczna. Chemia zgodnie twierdziła, że współpraca z Taylorem w stidiu była niezwykle cennym, a przy tym przyjemnym doświadczeniem.

Wojciech Balczun wspomina Andy'ego Taylora

Liderem i założycielem zespołu Chemia jest Wojciech Balczun, czyli obecny Minister Aktywów Państwowych. Polityk i muzyk zamieścił na swoim koncie na Facebooku wpis, w którym wspomniał Andy'ego Taylora, a taki sam pojawił się również na profilu Chemii.

Balczun napisał, że Taylor był: "Jedną z najważniejszych postaci w historii zespołu Chemia". Minister nie kryje żalu z powodu śmierci kolegi po fachu i dodaje:

Historii ze studia mamy bardzo dużo, ale w tej chwili serce krwawi. Andy, mając za sobą niesamowitą światową karierę, stał się częścią naszej historii. I na zawsze nią pozostanie. Na pewno przyjdzie jeszcze czas na więcej opowieści, ale teraz spoczywaj w pokoju, mój drogi Przyjacielu.

Kilka słów na temat współpracy z Andym Taylorem napisał także ówczesny wokalista Chemii, Łukasz Drapała. Jak wspomina muzyk, gitarzysta był sympatyczną osobą, gadułą, z którą udało mu się złapać dobry, serdeczny kontakt. Jak zdradził Drapała, całkiem niedawno Taylor miał się do niego odezwać z propozycją współpracy. Kontakt miał się jednak urwać, więc z potencjalnych wspólnych planów nie zdążyło się nic narodzić.

Jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy do siebie i mieliśmy znowu coś razem nabałaganić, Andy zaproponował mi coś ciekawego, a potem…korespondencja nagle się urwała. Zaraz przy snuciu planów na wspólną przyszłość surowa teraźniejszość zatrzasnęła drzwi… - napisał Łukasz Drapała.

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