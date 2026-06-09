Alanis Morissette - fakty o albumie “Jagged Little Pill” | Jak dziś rockuje?

Pochodząca z Kanady Alanis Morissette, jak to zwykle bywa w przypadku dużych nazwisk, bardzo wcześnie zetknęła się z muzyką pod względem praktycznym - na pianinie zaczęła grać już jako sześciolatka, a cztery lata później skomponowała swoją pierwszą piosenkę. Raczej nikogo nie zdziwi więc fakt, że pierwsze demo przyszłej światowej gwiazdy powstało, gdy miała ona ukończone zaledwie... 13 lat! Kolejne powstało już dwa lata później i trafiło do wytwórni Geffen Records - materiał ten nigdy jednak nie ujrzał światła dziennego, gdyż został skradziony z siedziby labelu.

Ostatecznie to MCA Records Canada wydało w 1991 roku debiutancki album Alanis, zatytułowany po prostu jej imieniem. Krążek utrzymany był w klimacie dance-popu i osiągnął kolosalny sukces w ojczyźnie Morissette, a pochodzące z niego single stały się przebojami, zapewniając młodej gwieździe rozpoznawalność także w innych zakątkach świata. Zaledwie 17-letnia wtedy Alanis sama napisała każdy utwór na płycie, a ta zapewniła jej trzy nominacje do nagród Juno (kanadyjski odpowiednik Grammy). Młoda wokalistka dojrzewała, kształtowała swoją artystyczną odsłonę, czego dowodem jest już kolejne wydawnictwo, Now Is The Time z 1992 roku. Te jednak nie powtórzyło sukcesu debiutu, a ze względu na słabą sprzedaż wytwórnia nie zdecydowała się przedłużyć z Alanis kontraktu. Będąc dopiero na początku swojej drogi, artystka została na przysłowiowym "lodzie".

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Opowiedzieć o sobie

Mimo decyzji o nieprzedłużeniu kontraktu Leeds Levy z MCA Music Publishing zdecydował się przedstawić Alanis menedżerowi Scottowi Welchowi. Ten szybko zachwycił się młodą artystką, uznał jednak, że jeśli ta chce dalej kontynuować karierę, powinna wyprowadzić się od rodziców i zamieszkać w Toronto, co uczyniła od razu po ukończeniu szkoły średniej. Tam wspierana finansowo przez wydawcę i korzystając z możliwości pracy w studiu Glena Ballarda pracowała nad nowym materiałem, zaczęła też grać na gitarze. Wciąż jednak młoda gwiazda nie miała kontraktu z dużą wytwórnią, a wtedy już marzyła o tym, by osiągnąć sukces nie tylko w Kanadzie - ten rynek już podbiła, przyszedł czas na kolejny krok.

Morissette i Ballard pracowali tylko we dwoje - pisali, komponowali, aranżowali partie na określone instrumenty. Gdy producent był już bliski decyzji, by wydać trzeci album Alanis jako niezależny wydawca, Ken Hertz doprowadził do spotkania swojej podopiecznej z Guyem Oseary z A&R. Jako pierwszy utwór mężczyzna usłyszał kompozycję Perfect, zorientowaną na wokal artystki i gitarę akustyczną. Zachwycił się jej sposobem opowiadania historii - dwa dni później Morissette miała kontrakt w kieszeni. A materiał był gotowy - niezwykle szczery osobisty i zupełnie odmienny od tego, co Alanis zaprezentowała na poprzednich dwóch projektach. Najlepiej do nastroju Morissette z tego czasu - wściekłości, leków (po napadzie, na którym złodzieje trzymali ją na muszce, w wyniku którego artystka prawie straciła swój materiał na trzecią płytę), niezgody na przedmiotowe traktowanie kobiet, presji, problemów z zaburzeniami odżywiania czy krytyki stanu ówczesnego świata - pasuje ciężkie, rockowo-alternatywne brzmienie.

Wydanie i przyjęcie "Jagged Little Pill"

Trzeci album studyjny Alanis Morissette został zatytułowany Jagged Little Pill ujrzał światło dzienne 13 czerwca 1995 roku i był pierwszym w karierze artystki, wydanym na arenie międzynarodowej. Płyta osiągnęła duży sukces, a ogromna w tym zasługa pierwszego pochodzącego z niej singla - kultowego dziś You Oughta Know, który zaczął być wręcz katowany przez stacje radiowe, a z czasem także MTV. Kolejne single - kolejne przeboje, dzięki którym Alanis zaczęła być zauważana na całym świecie i postrzegana jako jedna z najważniejszych i najbardziej obiecujących współczesnych artystek.

Jagged Little Pill zapewnił Morissette aż dziewięć nominacji do nagrody Grammy, ostatecznie udało się jej wygrać pięć, w tym za "Album roku". W chwili odbierania statuetki artystka miała zaledwie 21 lat, co czyniło ją wtedy najmłodszą wykonawczynią, która zdobyła nagrodę w tej kategorii. Dziś trzecia płyta Alanis to wydawnictwo kultowe - jakie skrywa ciekawostki? Sprawdź w galerii: