35 lat temu Nirvana wydała "Smells Like Teen Spirit". Oto 5 zaskakujących faktów o klasyku grunge'u!

Nirvana wydała swój debiutancki album, zatytułowany Bleach w czerwcu 1989 roku. Już on został zauważony przez rynek i zapewnił formacji kontrakt z większą wytwórnią, Geffen, nakładem której, a dokładniej jej oddziału, DGC, ukazać się miał jej kolejny krążek.

Nim jednak przystąpiono do jego nagrań, w obozie kapeli zaszła znacząca zmiana. Jej perkusistą przestał być Chad Channing, którego zastąpił grający wcześniej w Scream Dave Grohl. Nirvana w nowym kształcie przystąpiła więc do nagrań nowego materiału, a w roli producenta miał ją wspomagać Butch Vig.

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

To już w trakcie sesji z Vigem właśnie zarejestrowany został utwór, który, jak się okazało, miał całkowicie zmienić historię rocka. Mowa oczywiście o kawałku, który finalnie został wybrany na wiodący singiel z płyty, która ujrzała światło dzienne jako Nevermind.

Smells Like Teen Spirit miał swoją premierę dokładnie 10 września 1991 roku. Co ciekawe, początkowo nie zwrócił on uwagi słuchaczy i wcale nie zaczął podbijać list przebojów. Zmieniło się to dopiero niemal 20 dni później, gdy ukazał się klip do kawałka. Ten okazał się cieszyć tak dużym zainteresowaniem, że doczekał się regularnej emisji na antenie MTV. Tym samym w samej końcówce 1991 roku Smells Like Teen Spirit cieszyło się już statusem światowego przeboju - a do tego kolosalnego kulturowego fenomenu, któremu przypisano zapoczątkowanie nowego rozdziału w historii ciężkich brzmień - znanego dziś świetnie pod nazwą 'grunge'.

5 faktów o "Smells Like Teen Spirit"

Klasyk Nirvany skrywa kilka interesujących faktów - oto 5 najciekawszych!

1 - Pomimo swojego kolosalnego wpływu na kulturę popularną, Smells Like Teen Spirit nigdy nie trafiło na szczyt listy Billboard 200.

2 - Kawałek zapewnił Nirvanie dwie nominacje do Grammy. Zespół nie zdobył jednak żadnej statuetki, przegrywając z Ericem Claptonem i Red Hot Chili Peppers.

3 - Ze względu na dość chaotyczny, momentami niezrozumiały tekst, stacje radiowe nie były chętne, aby grać legendarną dziś kompozycję!

4 - Nirvana nagrała trzy wersje Smells Like Teen Spirit. Światło dzienne ujrzała druga.

5 - Kultowy teledysk do singla zainspirowały dwa filmy: Nad krawędzią z 1979 roku i skupiony wokół zespołu Ramones Rock ’n’ Roll High School z tego samego roku.

Sprawdź w poniższej galerii 5 faktów o albumie "Nevermind":