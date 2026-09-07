"Podziemny krąg” to światowa klasyka! Sprawdź czy znasz ten film - rozwiąż quiz!

Jeszcze przed premierą książki Fight Club, autorstwa Chucka Palahniuka, interesować zaczęły się nią różne wytwórnie filmowe. Pomysł odrzuciło jednak Searchlight Pictures, a kolejno także Lawrence Bender i Art Linson, aż w końcu trafił on w ręce Josha Donena i Rossa Bella. Rozpoczęto prace nad skryptem, a jeden z zawartych w nim dialogów nagrano, a następnie wysłano do Laury Ziskin, szefowej dywizji Fox 2000, która zdecydowała się kupić prawa do adaptacji. Rozpoczęto kompletowanie obsady, początkowo skupiając się na twórcach - na stanowisko reżysera rozważani byli m.in. Peter Jackson, Bryan Singer, Danny Boyle oraz David O. Russell, zainteresowanie stanięciem za kamerą filmu wyrażał jednak David Fincher, któremu ostatecznie udało się "wkręcić" do projektu.

Kolejno próbowano skompletować wymarzoną obsadę - do roli Tylera rozważany był m.in. Russel Crowe, angaż za wszelką cenę chciał jednak uzyskać Brad Pitt, który szukał ambitnej produkcji po średnim przyjęciu Joe Blacka i ostatecznie dopiął swego. Nieco więcej problemów sprawiło obsadzenie Narratora, ostatecznie stawiając na Edwarda Nortona. Aktorzy intensywnie przygotowywali się do swoich ról, ćwicząc m.in. boks, taekwondo czy grappling. Pitt zaś udał się do dentysty i nakazał... ukruszyć sobie zęby!

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"Podziemny krąg" - pamiętasz ten tytuł?

Budżet produkcji wynosił początkowo 50 milionów dolarów, jednak w trakcie prac zwiększono go o dodatkowe około piętnaście. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lipcu 1998 roku i potrwały do grudnia tego samego roku, trwając łącznie 138 dni. Efekt, delikatnie mówiąc, nie spodobał się wytwórni, która spodziewając się finansowych strat okroiła kampanię promocyjną filmu. Podziemny krąg, znany równie dobrze pod oryginalnym tytułem Fight Club, został po raz pierwszy zaprezentowany na 56. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji 10 września 1999 roku, oficjalną premierę miał 15 października tego samego roku. Początkowo wyniki sprzedażowe produkcji nie były zadowalające, do tego spotkała się ona z mieszanymi opiniami krytyków, stała się także przedmiotem dużych dyskusji, ze względu na zawarte w niej sceny przemocy. Wszystko to zmieniło się w chwili, gdy latem 2000 roku Podziemny krąg został wydany na kasecie, co przełożyło się na ogromny wzrost popularności filmu i tego, że zdanie na jego temat zaczęli zmieniać krytycy.

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