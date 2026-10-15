10 utworów Kiss, które napisał Ace Frehley. Był kluczową postacią w historii zespołu

Niespodziewanie w godzinach późno wieczornych czasu polskiego w czwartek 16 października 2025 roku w mediach na całym świecie zaczęły się pojawiać niepokojące informacje na temat Ace'a Frehleya. Od końca września było wiadomo, że muzyk jest hospitalizowany w wyniku upadku, którego doznał w swoim studiu nagraniowym. Ten wywołał krwotok do mózgu, a w ostatnich dniach stan zdrowia gitarzysty miał się znacząco pogorszyć.

Gdy niektóre źródła informowały już o śmierci muzyka, TMZ wskazywało, że Frehley jest podłączony do respiratora, jednak lekarze nie dają szans na poprawę jego stany, w związku z czym rodzina wciąż jeszcze miała rozważać, czy odłączyć go od aparatury. Raptem kilka godzin później w Internecie pojawiło się oświadczenie, informujące o śmierci gitarzysty. Ace Frehley miał 74 lata.

Kiss - największe przeboje legendy rocka

Ace Frehley i jego dziedzictwo w muzyce Kiss

Choć od lat Frehley skupiał się na prowadzeniu kariery solowej, to światową sławę i uznanie zyskał jako gitarzysta i jeden z członków-założycieli grupy Kiss. Jako gitarzysta Ace zaczął działać już w latach 70. i początkowo grywał w wielu różnych małych zespołach z rejonów Nowego Jorku. W końcu pod koniec 1972 roku jego kolega pokazał mu zamieszczone w gazecie ogłoszenie o poszukiwanym gitarzyście. Zamieścili je wokalista Paul Stanley i basista Gene Simmons, którzy szukali muzyków do formacji, którą chcieli założyć. Ace zrobił na nich tak duże wrażenie na przesłuchaniu, że zdecydowali się połączyć z nim siły. Na potrzeby obranego wizerunku, którego cechą charakterystyczną są makijaże, gitarzysta przybrał tożsamość "The Spacemana".

Frehley brał więc już udział w nagraniach debiutanckiego albumu Kiss. W obozie zespołu pozostawał do 1982 roku i wziął udział w powstaniu dziesięciu studyjnych płyt zespołu - od Kiss do Music from "The Elder", a po powrocie do składu w 1996 roku przyczynił się do krążka Psycho Circus. Gitarzysta ostatecznie opuścił szeregi grupy w 2002 roku.

Choć to Stanley i Simmons mogą kojarzyć się jako osoby głównie odpowiedzialne za katalog Kiss, to Frehley również przyłożył do niego swoją rękę. Jako autora których kompozycji formacji zapamiętamy gitarzystę? Sprawdź w galerii!