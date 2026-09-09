Skoki narciarskie w samym centrum Warszawy? Narodowy Dzień Sportu już 20 września

Skoki narciarskie w sercu Warszawy? Taka okazja zdarza się raz w roku!

Skok na nartach we wrześniu i to bez wyjazdu w góry? A może jazda na łyżwach, gdy za oknem wciąż lato? Już 20 września na błoniach PGE Narodowego w Warszawie wszystko będzie możliwe. Wielki piknik rodzinno-sportowy stanie się finałem Narodowego Dnia Sportu, który tego dnia poruszy całą Polskę za sprawą ponad 140 bezpłatnych wydarzeń.

Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu w stolicy będzie mobilna skocznia narciarska. Każdy chętny będzie mógł założyć kask, narty i spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Zimowy klimat uzupełni mobilne lodowisko, na którym będzie można pojeździć w samym środku miasta.

"Liczą się pierwszy krok, ciekawość i odwaga"

Ideą wydarzenia jest zachęcenie do aktywności fizycznej bez względu na doświadczenie i wiek. Organizatorzy zapewniają, że nie liczą się rekordy, a jedynie chęć spróbowania czegoś nowego. Jak podkreśla Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę, najważniejsza jest dobra zabawa.

„20 września chcemy poruszyć całą Polskę. Nie jest ważne, kto pobiegnie najszybciej, skoczy najwyżej albo zdobędzie najwięcej punktów. Liczą się pierwszy krok, ciekawość i odwaga, żeby spróbować czegoś nowego” – mówi Krystyna Radkowska. „Można wejść na skocznię, stanąć na ringu, spróbować biathlonu, ruszyć w trasę z Power Walk albo po prostu dobrze bawić się z rodziną” – dodaje.

Na tych, którzy lubią adrenalinę, czekać będzie profesjonalny ring bokserski. Trenerzy i zawodnicy Legii Warszawa pokażą podstawowe techniki i zaproszą do wspólnych ćwiczeń. Publiczność zobaczy też pokazowe walki zawodników boksu olimpijskiego. Z kolei w strefie Polskiego Związku Kickboxingu każdy sprawdzi szybkość swoich ciosów w elektronicznym Speed Challenge, a dzięki Polskiemu Związkowi Biathlonu będzie można przetestować celność na bezpiecznych karabinkach laserowych.

Spotkania z mistrzami. Kusznierewicz i Wiłkomirski w specjalnej akcji

Narodowy Dzień Sportu to także wyjątkowa okazja do spotkania z utytułowanymi sportowcami. W sportowych strefach pojawią się ambasadorzy wydarzenia, którzy opowiedzą o swoich treningach i drodze do sukcesu. Będzie można z nimi porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet poćwiczyć pod ich okiem.

Do finału dołączy między innymi Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski, który jest twórcą inicjatywy Power Walk. Wspólnie z judoką i olimpijczykiem Krzysztofem Wiłkomirskim nagrają na błoniach PGE Narodowego specjalny odcinek swojego cyklu. Podczas spaceru opowiedzą, jak w prosty sposób wprowadzić więcej ruchu do codziennego życia. Nagranie będzie można później obejrzeć na kanale Power Walk w serwisie YouTube.

Atrakcje dla całej rodziny

Program pikniku został przygotowany tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Na uczestników czekać będą m.in. tenis stołowy, koszykówka 3 na 3, futsal, hokej na trawie, lacrosse, capoeira, a nawet futbol flagowy, czyli bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego. Wielki powrót zaliczy też palant – dynamiczna polska gra zespołowa.

Specjalne Miasteczko Lekkoatletyczne pozwoli zmierzyć się ze sprintem, skokiem wzwyż, biegiem przez płotki czy pchnięciem kulą, a na każdego, kto ukończy wszystkie stacje, czekać będzie pamiątkowy medal. Dzieci i całe rodziny będą mogły wziąć udział w zajęciach z cheerleadingu i gimnastyki, a w strefie „Mały Ratownik” najmłodsi nauczą się zasad pierwszej pomocy.

Nie tylko sport. Czeka też nauka, motoryzacja i relaks

Po sportowych emocjach przyjdzie czas na odpoczynek i dodatkowe atrakcje. W strefie regeneracyjnej marki 4FIZJO! będzie można przetestować pistolety masujące i rollery oraz skonsultować się z fizjoterapeutą. Z kolei Termy Szaflary przygotują sportowe quizy, koło fortuny i orzeźwiającą lemoniadę.

Na miejscu pojawi się też ogromna ciężarówka Wawel Truck z interaktywnymi grami i wirtualnym rollercoasterem oraz strefa nauki, gdzie będzie można zobaczyć roboty i widowiskowe pokazy naukowe. Fani motoryzacji z bliska obejrzą najnowsze modele marek OMODA i CHERY, a także przetestują elektryczne crossy. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

Narodowy Dzień Sportu – najważniejsze informacje

Wielki finał Narodowego Dnia Sportu odbędzie się 20 września 2026 roku na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Piknik potrwa od 11:00 do 18:00. Udział jest bezpłatny, a na osoby, które wcześniej zarejestrują się na stronie wydarzenia, czekać będą upominki.