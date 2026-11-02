Sam Altman o pamięci RAM w domowych komputerach. Słowa szefa OpenAI oburzyły internautów

Sam Altman krytykuje pamięć RAM w prywatnych komputerach

Globalny rynek mierzy się obecnie z dotkliwym deficytem pamięci RAM, co wynika głównie z gigantycznego zapotrzebowania generowanego przez centra danych obsługujące sztuczną inteligencję. Serwis TechRadar donosi, że atmosferę wokół tego problemu dodatkowo podgrzał Sam Altman. Słowa stojącego na czele firmy OpenAI miliardera, który wypowiedział się w kwestii alokacji części komputerowych, spotkały się z ogromną krytyką ze strony użytkowników technologii z całego świata.

Goszcząc w podcaście „Cheeky Pint”, prezes przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za stworzenie ChatGPT ocenił, że obecny model podziału pamięci DRAM w skali światowej jest skrajnie nieefektywny. Według niego kurczące się zasoby powinny zasilać przede wszystkim centra danych, zamiast trafiać do prywatnych urządzeń użytkowników indywidualnych.

„Z perspektywy globalnej alokacji to właściwie dość okropne, że każdy ma w swoim własnym komputerze bezczynnie leżącą część z mocno ograniczonych światowych zasobów DRAM” – powiedział Sam Altman, cytowany przez portal TechRadar.

GARAŻ - odcinek 48

Szef OpenAI chce, by pamięć RAM trafiała do centrów danych

Szef OpenAI zauważył, że posiadacze domowych komputerów bardzo rzadko w pełni obciążają zamontowaną w ich urządzeniach pamięć RAM. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku chmurowych centrów danych, które bez przerwy działają na najwyższych obrotach i wykorzystują dostępne podzespoły do maksimum możliwości. Zdaniem Altmana w dobie mocno okrojonych dostaw absolutne pierwszeństwo w dostępie do sprzętu powinna mieć właśnie infrastruktura chmurowa.

„Chcesz maksymalnego wykorzystania w chmurze, jeśli próbujesz radzić sobie w środowisku o tak mocno ograniczonych dostawach. A z jakiegoś powodu intuicja wielu ludzi jest absolutnie odwrotna” – tłumaczył Altman.

Internauci oburzeni słowami Sama Altmana o pamięci RAM

Wypowiedź lidera OpenAI spotkała się z błyskawiczną oraz bardzo gwałtowną kontrą ze strony klientów. Posiadacze laptopów i komputerów stacjonarnych już w tym momencie dotkliwie odczuwają rosnące ceny podzespołów oraz obawy o stabilność zatrudnienia, a także zwracają uwagę na degradację środowiska naturalnego, za którą odpowiadają centra danych zasilające AI.

Wypowiedź Altmana wywołała wyjątkowo burzliwą wymianę zdań na platformie Reddit. „To tylko 64 GB, ale może mi je wydrzeć z moich zimnych, martwych rąk” – napisał jeden z internautów. Kolejny uczestnik dyskusji stwierdził, że szefowie koncernów technologicznych doprowadzą do zagłady planety przez swoje podejście, po czym błyskawicznie zrzucą winę za tę katastrofę na całe społeczeństwo.

Komentujący zarzucili także liderom sektora sztucznej inteligencji całkowite oderwanie od realiów oraz rażący brak zasad moralnych w prowadzeniu biznesu. Internauci wypomnieli przy tej okazji, że modele pokroju ChatGPT uczono na gigantycznych zbiorach danych, które nierzadko podlegały ochronie prawnoautorskiej, a ich właściciele nie zobaczyli za to żadnych pieniędzy.

Kryzys i niedobory pamięci RAM potrwają kolejne lata

Zdecydowana większość obserwatorów rynku prognozuje, że problemy z dostępnością pamięci RAM szybko się nie skończą. Taka sytuacja przełoży się na kolejne podwyżki cen w sklepach z elektroniką, a konsumenci zamierzający własnoręcznie złożyć komputer stacjonarny muszą przygotować się na bardzo duże wydatki za niezbędne komponenty.

Z analiz ekspertów wynika, że deficyt pamięci może stać się jeszcze bardziej dotkliwy w latach 2027 oraz 2028. Również stojący na czele firmy Intel prezes ocenia, że rynkowe braki kości RAM będą towarzyszyć konsumentom przez następne 2 do 3 lat.

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