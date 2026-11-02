Black Friday 2026 zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź harmonogram listopadowych wyprzedaży

• Tegoroczny Black Friday 2026 przypada na 27 listopada, jednak w wielu sieciach handlowych listopadowe wyprzedaże ruszą znacznie wcześniej i mogą potrwać nawet kilka tygodni.

• Pierwszą dużą okazją do tańszych zakupów będzie Dzień Singla wypadający 11 listopada, który platformy internetowe regularnie wykorzystują do wprowadzania dodatkowych zniżek.

• W zakupowym harmonogramie należy również uwzględnić Black Week (23–26 listopada), główny Black Friday (27 listopada) oraz Cyber Monday (30 listopada), kiedy pojawią się kolejne fale rabatów.

• Aby nie ulec presji haseł reklamowych, przed opłaceniem koszyka warto zestawić ze sobą oferty różnych sprzedawców, zweryfikować najniższą cenę z ostatnich 30 dni oraz precyzyjnie określić swój budżet.

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Kiedy wypada Black Friday 2026? Dokładna data

Zgodnie z tradycją Czarny Piątek organizowany jest nazajutrz po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, co oznacza, że w tym roku Black Friday wypada dokładnie 27 listopada. Na polskim rynku zniżki przygotowywane z tej okazji dotyczą głównie elektroniki, sprzętu AGD, odzieży, obuwia, kosmetyków, artykułów dziecięcych oraz wyposażenia wnętrz. Obecnie wyprzedaże coraz rzadziej trwają zaledwie jedną dobę. Sprzedawcy chętnie startują z promocjami znacznie wcześniej, a wielu z nich utrzymuje niższe ceny aż do przypadającego po weekendzie Cyber Monday.

Należy jednak mieć na uwadze brak jednego, odgórnego kalendarza wyprzedaży, który obowiązywałby wszystkie firmy. Jako że poszczególne sieci handlowe indywidualnie decydują o terminach swoich akcji promocyjnych, poniższe zestawienie prezentuje jedynie kluczowe momenty listopadowego sezonu rabatowego, a nie oficjalnie potwierdzone daty startu wyprzedaży u konkretnych sprzedawców.

Kalendarz promocji na listopad 2026. Kiedy rusza Black Week i Cyber Monday?

Pierwsze dni listopada przynoszą zazwyczaj wstępne zapowiedzi oraz falę wczesnych rabatów. Wybrane marki mogą już na początku miesiąca udostępniać specjalne kody zniżkowe, wybrane przeceny lub dedykowane oferty dla posiadaczy aplikacji mobilnych.

• 11 listopada, czyli Dzień Singla

Ten termin cieszy się ogromnym zainteresowaniem w sektorze e-commerce. Wiele sklepów internetowych oraz dużych platform zakupowych traktuje 11 listopada jako pretekst do uruchomienia dodatkowych akcji promocyjnych, dlatego tego dnia zdecydowanie warto śledzić oferty w sieci.

• 23–26 listopada, czyli czas na Black Week

Zamiast czekać na finałowy piątek, liczni sprzedawcy decydują się na stopniowe poszerzanie puli przecenionych towarów przez cały tydzień. Stanowi to doskonałą okazję do spokojnego porównania cen artykułów, które wcześniej zapisaliśmy na liście zakupowej.

• 27 listopada, czyli główny Black Friday

Właśnie tego dnia przypada tegoroczny Czarny Piątek, który przyniesie największe natężenie kampanii promocyjnych sygnowanych tym popularnym hasłem.

• 30 listopada, czyli Cyber Monday

Pierwszy poniedziałek po Czarnym Piątku od lat dedykowany jest wyprzedażom w sieci, chociaż dzisiaj sporo marek decyduje się wówczas na utrzymanie rabatów również w placówkach stacjonarnych.

Black Friday i Black Week 2026. Jak unikać fałszywych promocji?

Zanim przystąpimy do finalizacji transakcji, dobrze jest zweryfikować wcześniejszą wycenę upatrzonego towaru, ponieważ sam wysoki procent deklarowanego rabatu nie gwarantuje jeszcze realnej oszczędności. Polskie przepisy dotyczące informowania o obniżkach nakładają na handlowców obowiązek prezentowania najniższej ceny danego produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Rozsądnym krokiem będzie także zestawienie cen w kilku różnych miejscach oraz dokładne sprawdzenie dostępności asortymentu, polityki zwrotów i kosztów przesyłki.

Najlepszą strategią jest wcześniejsze spisanie faktycznie potrzebnych rzeczy oraz wyznaczenie górnej granicy wydatków. Choć Black Friday sprzyja tańszym zakupom drogiej elektroniki czy prezentów pod choinkę, korzyści odniesiemy tylko wtedy, gdy nie ulegniemy presji uciekającego czasu. Trzeba również mieć świadomość, że oferta wygasająca o północy rzadko bywa ostatnią szansą na zdobycie konkretnego przedmiotu, gdyż listopadowe promocje bardzo często wracają w kolejnych odsłonach.