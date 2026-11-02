Tahini do kawy zastąpi słodycze. Wystarczy jedna łyżeczka sezamowej pasty

Dodanie zaledwie jednej łyżeczki tahini pozwala skutecznie wzbogacić kawę o wartościowe składniki odżywcze.

Wprowadzenie pasty sezamowej do jadłospisu, np. w postaci dodatku do kawy, owsianki lub jogurtu pomaga ograniczyć nawyk podjadania między głównymi posiłkami.

Już mała porcja tego produktu w porannym napoju zmniejsza ochotę na słodkie przekąski często spożywane do kawy.

Pasta tahini i jej wartości odżywcze. Dlaczego daje uczucie sytości?

Gładka i kremowa pasta tahini powstaje poprzez mielenie prażonych lub surowych ziaren sezamu. Produkt ten wyróżnia się lekko orzechowym smakiem, dzięki czemu świetnie komponuje się zarówno z potrawami słodkimi, jak i wytrawnymi. Z powodzeniem można wzbogacić nim poranną kawę, koktajl, jogurt czy owsiankę. O wartości tego składnika w kuchni decyduje przede wszystkim wysoka zawartość białka, błonnika oraz tłuszczów nienasyconych. Taka kombinacja bezpośrednio przekłada się na długotrwałe uczucie sytości po jedzeniu. Białko wraz z błonnikiem utrzymują pełność w żołądku, natomiast obecne w paście tłuszcze skutecznie spowalniają proces jego opróżniania.

Ziarna sezamu w diecie. Jakie minerały i przeciwutleniacze kryje tahini?

Małe ziarna sezamu stanowią bogate źródło wielu istotnych dla zdrowia substancji. Dostarczają one organizmowi nie tylko wapnia, ale również żelaza, cynku oraz magnezu. Ponadto sezam zawiera przeciwutleniacze z grupy lignanów, takie jak sezamina i sezamolina. Włączenie tego produktu na stałe do zróżnicowanego jadłospisu wspiera prawidłową pracę całego organizmu. Znajdujące się w nasionach nienasycone kwasy tłuszczowe są z kolei ważnym składnikiem diety wspomagającej układ sercowo-naczyniowy. Sama pasta sezamowa nie zastąpi oczywiście zdrowego stylu życia, jednak stanowi jego cenne uzupełnienie.

Kawa z tahini ograniczy ochotę na słodycze

Nagła potrzeba zjedzenia czegoś słodkiego godzinę po lekkim śniadaniu rzadko wynika z prawdziwego głodu, a częściej z szybkiego spadku sytości. Wzbogacenie kawy jedną łyżeczką tahini podnosi wartość odżywczą napoju i sprawia, że uczucie najedzenia utrzymuje się znacznie dłużej. Delikatnie słodkawy posmak pasty sprawia, że łatwiej zrezygnować z sięgania po ciasto lub inne przekąski do kawy. Należy jednak zachować umiar, ponieważ produkt ten charakteryzuje się wysoką kalorycznością. Choć jedna łyżeczka pasty nie jest cudownym lekiem blokującym apetyt, to stanowi prosty sposób na urozmaicenie napoju i realne wsparcie dla osób chcących ograniczyć cukier.

Poradnik Zdrowie - Zdrowotne właściwości kawy

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