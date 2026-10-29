Halloween 2026. Obawy o bezpieczeństwo w Wielkopolsce

W tym roku Halloween przypada w sobotę, a jego stała data w kalendarzu to 31 października. Właśnie tego dnia tysiące przebranych dzieci puka do drzwi sąsiadów, licząc na otrzymanie rozmaitych słodyczy oraz cukierków.

Okazuje się jednak, że nie w każdym miejscu najmłodsi będą mogli beztrosko celebrować ten zwyczaj. W jednej z miejscowości w województwie wielkopolskim wystosowano apel, który może całkowicie pokrzyżować tegoroczne plany dzieci. Powodem całego zamieszania jest troska o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Wieś Ocieszyn rezygnuje z Halloween

Sprawa dotyczy wsi Ocieszyn, położonej w powiecie obornickim na terenie Wielkopolski. Tamtejszy sołtys Błażej Pacholski wspólnie z radą sołecką poprosił rodziców, by w tym roku dzieci oraz młodzież odpuściły sobie tradycyjne chodzenie po domach i zbieranie słodkości.

[...] szanując obawy mieszkańców, apelujemy, aby w tym roku zrezygnować z tradycyjnego chodzenia od domu do domu i zbierania słodyczy. Zachęcamy dzieci i młodzież do organizowania halloweenowych zabaw w swoich domach, w gronie rodziny i znajomych, bez odwiedzania posesji innych mieszkańców - czytamy na Facebooku sołectwa Ocieszyn.

Halloween w Ocieszynie. Dlaczego mieszkańcy boją się o bezpieczeństwo?

Główne obawy wiążą się z tym, kto właściwie może stanąć przed drzwiami prywatnych posesji. Specjalne halloweenowe kostiumy i maski skutecznie utrudniają identyfikację osób pukających do sąsiadów. Lokalna społeczność zwraca uwagę na ryzyko, że pod pretekstem szukania cukierków we wsi mogą zjawić się ludzie z zewnątrz, którzy nie mieszkają w tej okolicy.

Lęk wśród ludzi podsycają również ostatnie doniesienia z polskich szkół, a także krążące w przestrzeni publicznej komunikaty o różnych zagrożeniach. Z tego względu wielu mieszkańców woli zachować ostrożność i całkowicie odpuścić tradycyjne świętowanie na wiejskich ulicach.

Dyskusja o Halloween w Wielkopolsce. Nie wszyscy chcą rezygnować z tradycji

Inicjatywa sołtysa wzbudza wśród ludzi skrajne emocje, ponieważ dla wielu najmłodszych to właśnie zbieranie cukierków stanowi największą atrakcję Halloween. Jest to dla nich również świetna szansa na integrację z rówieśnikami i wspólną zabawę. Część komentujących uważa, że nie powinno się zabierać dzieciom tej radości.

Nie brakuje jednak zwolenników tego pomysłu, którzy wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy w komentarzach na Facebooku:

Dobra okazja w ogóle zaprzestać świętować szatana

Zgadzam się a apelem sołectwa.

Po co robicie dzieciakom sieczkę w głowie i przebieranie za trupy i zombi. A potem wielkie zdziwienie, że dzieciaki potrzebują wsparcia od psychiatry. Obudźcie się, ktoś was oszukuje

Czy obchodzenie Halloween to grzech? Stanowisko kościoła

Kościół zdecydowanie odradza wiernym świętowanie Halloween. Mimo że samo założenie stroju ducha dla zabawy nie jest celowym wyznawaniem zła, to księża oceniają branie udziału w takich praktykach jako zachowanie niewłaściwe i niosące duchowe zagrożenie dla chrześcijan.