Znasz TE filmy, w których zagrała Marilyn Monroe? Rozwiąż quiz z kultowych tytułów z na 100-lecie urodzin gwiazdy kina!

Norma Jeane Mortenson urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles. Okres jej dzieciństwa nie należał do najłatwiejszych - problemy rodzinne spowodowały, że większość tego czasu spędziła w rodzinach zastępczych lub sierocińcach, wtedy także padła ofiarą napaści seksualnych. W wieku raptem 16 lat, by uniknąć powrotu do jednego z domów dziecka, po raz pierwszy wyszła za mąż. Niedługo później młoda Norma znalazła pracę w fabryce produkującej samoloty - to właśnie wtedy dostrzegł ją fotograf David Connover. Choć zdjęcia, które zrobił nie zostały opublikowane, to cała sytuacja stała się dla Normy inspiracją do tego, by rozpocząć karierę jako fotomodelka - to właśnie wtedy postanowiła zmienić wizerunek i przefarbowała się na platynowy blond, zaczęła się też przedstawiać jako Marilyn Monroe.

Zostać gwiazdą

Już w 1946 roku Marilyn wkroczyła do świata filmu, choć początki kariery aktorskiej nie wyglądały zbyt kolorowo - wszystko zmieniło się dwa lata później, gdy Monroe poznała łowcę talentów Johnny'ego Hyde'a, który został jej partnerem. To on nie tylko sfinansował jej drobne zabiegi plastyczne, ale też ułatwił otrzymanie roli w filmie Asfaltowa dżungla, który okazał się być przełomowy dla jej kariery - to dzięki niemu Marilyn zaczęła być rozpoznawalna w Hollywood. Kolejny przełom przyniosła rola w filmie Niagara - produkcja zaszokowała opinię publiczną odważnymi scenami, a wcielająca się w rolę femme fatale Marilyn okrzyknięta została symbolem seksu lat 50-tych.

Światowa ikona

Kolejne lata to kolejne role w filmach, które tylko potwierdziły status Monroe - Mężczyźni wolą blondynki, Jak poślubić milionera, Słomiany wdowiec z kultową sceną z podwianą przez podmuch powietrza sukienką, Przystanek autobusowy, Książę i aktoreczka czy Pół żartem, pół serio. Wszystkie te produkcje uczyniły z Marilyn jedną z najpopularniejszych, najlepiej opłacanych aktorek Hollywood. Niestety, doprowadziło to również do tego, że każdy jej ruch, aspekt życia prywatnego stały się przedmiotem zainteresowań dziennikarzy. Prasa rozpisywała się o jej kolejnych związkach, problemach ze zdrowiem i używkami.

Na początku lat 60-tych Marilyn zmagała się z licznymi dolegliwościami, do mocno odbiło się na jej karierze - nikt jednak nie spodziewał się, że okres ten będzie dosłownie oznaczał jej schyłek.

Marilyn Monroe zmarła późnym wieczorem 4 sierpnia, a jej ciało zostało znalezione 5 sierpnia 1962 roku w domu aktorki. Choć oficjalnie jej śmierć została uznana za prawdopodobne samobójstwo, to wciąż krążą na jej temat liczne teorie spiskowe. Legendy, mity dotyczą także innych sfer życia Marilyn i choć od jej odejścia mija już sześćdziesiąt lat, to nadal są one żywe i stanowią przedmiot zainteresowania opinii publicznej. Warto jednak szczególnie pamiętać o karierze filmowej Monroe, dla której aktorstwo było bardzo ważne. Jak dobrze znasz produkcje z udziałem ikony lat 50-tych? Sprawdź się w quizie!