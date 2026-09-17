Znasz serial "Lalka" z lat 70-tych? Przekonaj się w quizie, czy wiesz, kto wtedy zagrał Wokulskiego i Łęcką!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-17 18:40

Już od jakiegoś czasu wiadomo było wiadomo, że trwają prace nad zupełnie nowymi ekranizacjami jednej z najsłynniejszych polskich powieści. Mowa oczywiście o "Lalce", którą Polacy i Polki znajdą już zarówno jako film, jak i serial. Czy pamiętasz obsadę produkcji telewizyjnej "Lalka" z lat 70.? Sprawdź w quizie!

Dobrze znasz serial “Lalka” z lat 70.? Sprawdź w quizie czy pamiętasz obsadę ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa!
Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe Sprawdź w quizie, czy pamiętasz obsadę serialu "Lalka"

Lalka to jedna z najsłynniejszych polskich powieści z okresu pozytywizmu. Bolesław Prus publikował ją w odcinkach w latach 1887-1889 na łamach dziennika "Kurier Codzienny", jako książka ukazała się rok później w wydawnictwie Gebethner i Wolff. Dzieło Prusa spotkało się z bardzo dużym rozgłosem, a dziś już postrzegane jest jako prawdziwy klasyk literatury polskiej.

Nic więc dziwnego, że Lalka w końcu trafiła na deski teatru, a także na wielki ekran. W 1968 roku premierę miał film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim i Beatą Tyszkiewicz w rolach głównych. Produkcja spotkała się jednak z mieszanymi opiniami ze względu na różnice wobec literackiego pierwowzoru. Z dużo lepszym odbiorem spotkał się serial, który wyemitowano na antenie Telewizji Polskiej w 1978 roku, za kamerą którego stanął Ryszard Ber.

W tym roku premierę mają aż dwie produkcje o tytule Lalka. Pierwsza, którą już możemy oglądać, to luźno inspirowany słynną powieścią serial Netflixa z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych. Już niedługo zaś na ekrany kin trafi ekranizacja, w której to w rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński, a w rolę Izabeli Łęckiej - Kamila Urzędowska. 

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Pamiętasz obsadę "Lalki"?

Wciąż czekając na nową, bardziej klasyczną, odsłonę Lalki, zapraszamy państwa na quiz z kultowej produkcji telewizyjnej z 1978 roku! Tym razem sprawdzamy, że pamiętacie obsadę serialu!

Sprawdź w quizie poniżej:

Dobrze znasz serial “Lalka” z lat 70.? Sprawdź w quizie czy pamiętasz obsadę ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa!
Pytanie 1 z 10
Czy w serialu zagrał Mariusz Dmochowski?

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