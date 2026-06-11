Stach Japycz i jego mądrości w “Ranczu”. Spróbuj dokończyć w quizie najsłynniejsze powiedzonka bywalca ławeczki!

O tym, że możliwy jest powrót serialu Ranczo mówiło się przez niemal cały 2025 roku. Oficjalne potwierdzenie tych informacji nadeszło w końcu na początku grudnia ubiegłego roku. To wtedy Tomasz Sygut, czyli dyrektor generalny TVP, opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym przekazał, że udało się wszystko ostatecznie dogadać, w związku z czym może on oficjalnie zapewnić, że powstanie sześć premierowych odcinków Rancza! Wieści te potwierdził w końcu także producent Maciej Strzembosz.

Temat powrócił wiosną tego roku, gdy stało się jasne, że słynna obsada z Cezarym Żakiem, Iloną Ostrowską, Katarzyną Żak i Arturem Barcisiem na czele spotkała się na wspólnym czytaniu scenariusza. W końcu w czerwcu oficjalnie poinformowano, że ekipa Rancza wróciła do wsi Jeruzal, czyli miejsca, które po raz pierwszy w 2006 roku stało się serialowymi Wilkowyjami.

Pamiętacie Pietrka z "Ranczo"? Nieźle się zmienił! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przekonaj się, czy pamiętasz słynne powiedzonka Stacha Japycza z "Rancza"!

Nie jest tajemnicą fakt, że nie każda postać z tej najsłynniejszej obsady Rancza wróci na ekrany naszych telewizorów. Zabraknie zmarłego w 2020 roku Pawła Królikowskiego, który wcielał się w Kusego, męża Lucy, która w produkcji Ranczo: Zemsta Wiedźm będzie wdową, samotnie wychowującą dorastającą córkę Dorotkę.

Nie zobaczymy także nieodżałowanego Stacha Japycza, którego brawurowo przez lata grał Franciszek Pieczka. Uznany aktor odszedł w 2022 roku. Tu dowiadujemy się, że miejsce na słynnej ławeczce po Stachu nie będzie puste, a zajmie je... Daniel Olbrychski! Produkcja poinformowała już oficjalnie, że słynny aktor dołącza do obsady serialu, nie wiadomo jednak jeszcze, kogo dokładnie zagra, zaznaczono jednak, że ma to być rola znacząca.

Stach Japycz był - i wciąż pozostaje - jedną z najbardziej lubianych postaci z Rancza. Z okazji zbliżającego się powrotu produkcji, co ma nastąpić jeszcze w tym roku, sprawdzamy, czy pamiętacie kultowe powiedzonka Japycza - czas na quiz!