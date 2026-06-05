Rodzina, którą pokochała cała Polska. Rozwiąż quiz z serialu "Rodzina zastępcza"

Przełom lat 90. i 2000. był szczególny dla historii polskie telewizji, zwłaszcza dla stacji Polsat. To właśnie w tym okresie czasu na jej antenie zaczęły być emitowane seriale, z dzisiejszej perspektywy zupełnie kultowe: Świat według Kiepskich, Graczykowie, Szpital na perypetiach, Daleko od noszy czy też Rodzina zastępcza. Ostatnia z wymienionych produkcji znacząco wyróżniała się na tle pozostałych. Serial prezentował szczególe losy rodziny Kwiatkowskich: Anki, Jacka, psa Śliniaka, Majki i Filipa - ich biologicznych dzieci oraz Romka, Zosi i Elizy - pociech, które Ci adoptują w pierwszych odcinkach. Niezwykle ciepła i pogodna opowieść o codziennym życiu wyjątkowej familii bardzo szybko podbiła serca widzów. Pierwszy odcinek Rodziny zastępczej wyemitowany został 23 lutego 1999 roku, a kolejne epizody serialu ukazywały się z powodzeniem przez kolejne dziesięć lat! Ostatecznie zrealizowanych zostało osiemnaście serii, na które złożyło się 329 odcinków.

"Rodzina zastępcza" - rozwiąż quiz z kultowego serialu!

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