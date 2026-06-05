Rodzina, którą pokochała cała Polska. Rozwiąż quiz z serialu "Rodzina zastępcza"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-05 12:48

W historii polskiej i światowej telewizji nie brak produkcji, do których szczególnie chętnie wracamy ze względu na ich ciepło, dobre emocje, jakie sobą niosą. Tak zwane poprawiacze humoru to seriale szczególne, które wspominamy ze szczególną nostalgią. W Polsce tego typu produkcją z pewnością jest "Rodzina zastępcza" - jak dobrze ją pamiętasz? Rozwiąż quiz!

Czy pamiętasz serial Rodzina zastępcza? Quiz dla fanów

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Autor: AKPA Quiz z serialu "Rodzina zastępcza"

Przełom lat 90. i 2000. był szczególny dla historii polskie telewizji, zwłaszcza dla stacji Polsat. To właśnie w tym okresie czasu na jej antenie zaczęły być emitowane seriale, z dzisiejszej perspektywy zupełnie kultowe: Świat według Kiepskich, Graczykowie, Szpital na perypetiach, Daleko od noszy czy też Rodzina zastępcza. Ostatnia z wymienionych produkcji znacząco wyróżniała się na tle pozostałych. Serial prezentował szczególe losy rodziny Kwiatkowskich: Anki, Jacka, psa Śliniaka, Majki i Filipa - ich biologicznych dzieci oraz Romka, Zosi i Elizy - pociech, które Ci adoptują w pierwszych odcinkach. Niezwykle ciepła i pogodna opowieść o codziennym życiu wyjątkowej familii bardzo szybko podbiła serca widzów. Pierwszy odcinek Rodziny zastępczej wyemitowany został 23 lutego 1999 roku, a kolejne epizody serialu ukazywały się z powodzeniem przez kolejne dziesięć lat! Ostatecznie zrealizowanych zostało osiemnaście serii, na które złożyło się 329 odcinków.

"Rodzina zastępcza" - rozwiąż quiz z kultowego serialu!

Serial do dziś wspominany jest przez pokolenia widzów. Jak dobrze pamiętasz Rodzinę zastępczą? 

Przekonaj się o tym w quizie:

Czy pamiętasz serial "Rodzina zastępcza"? Quiz dla fanów
Pytanie 1 z 10
Czyją siostrą była Ula?

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