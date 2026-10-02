Niemal każdy kinoman doskonale pamiętał ten moment. Vivian, grana przez olśniewającą Julię Roberts, stała w eleganckiej, szkarłatnej sukni, gotowa na wieczorne wyjście do opery. Edward, w tej roli magnetyczny Richard Gere, postanowił uzupełnić jej kreację czymś wyjątkowym. Wyciągnął eleganckie etui z drogocennym naszyjnikiem. Gdy dziewczyna z zachwytem wyciągała dłoń, by dotknąć błyszczących kamieni, on nagle zatrzasnął wieczko tuż przed jej palcami. Słynna "scena ze szkatułką" skończyła się zaraźliwym, pełnym autentycznej radości śmiechem aktorki, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej uroczych momentów w historii komedii romantycznych. Ta krótka chwila zdefiniowała chemię między bohaterami i sprawiła, że widzowie na całym świecie bez pamięci zakochali się w tej parze. Mało kto jednak wiedział, że ten kultowy kadr w ogóle nie miał znaleźć się w gotowym filmie "Pretty Woman".

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Dlaczego niewinny żart miał nigdy nie trafić na ekrany kin?

Cała sytuacja była w stu procentach dziełem przypadku, a precyzyjniej rzecz ujmując - udanym, zakulisowym żartem. Reżyser Garry Marshall oraz Richard Gere uknuli spisek przeciwko młodej Julii Roberts, która w tamtym czasie miała zaledwie 23 lata. Praca na planie wymagającej produkcji była dla niej niezwykle wycieńczająca. Aktorka miewała gorsze poranki i czasami przychodziła na zdjęcia bardzo zmęczona, zwłaszcza po wieczornych wyjściach ze znajomymi. Chcąc nieco rozruszać swoją gwiazdę i tchnąć w nią energię o poranku, Marshall szepnął odtwórcy głównej roli, by ten spróbował ją zaskoczyć. Plan zakładał, że gdy tylko Roberts zbliży dłoń do biżuterii, Gere gwałtownie zamknie pudełko. Reżyser uspokoił aktora, że etui jest miękkie i bezpieczne, więc nikomu nie stanie się krzywda. Cała scena miała być jedynie zabawnym materiałem na tak zwany gag reel, czyli tradycyjny zbiór pomyłek i żartów z planu, którymi ekipa dzieli się po zakończeniu zdjęć.

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Gdy padł klaps, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Reakcja Julii Roberts była w stu procentach szczera. Zaskoczenie na jej twarzy w ułamku sekundy ustąpiło miejsca głośnemu, spontanicznemu śmiechowi. W tamtym momencie aktorka odruchowo spojrzała w stronę stojącej za kamerami ekipy, doskonale zdając sobie sprawę, że padła ofiarą żartu. Kiedy jednak nadszedł czas montażu, Garry Marshall przeglądając materiał, szybko zrozumiał, że ma przed oczami czyste złoto. To właśnie ten niekontrolowany wybuch radości idealnie oddawał chemię między bohaterami i przełamywał dzielący ich dystans. Postanowiono wpleść to ujęcie do ostatecznej wersji filmu, co okazało się genialnym posunięciem. Ta krótka chwila pomogła przekształcić "Pretty Woman" z pierwotnie mrocznego dramatu w podnoszącą na duchu, nowoczesną baśń.

Prawdziwe diamenty i uzbrojona ochrona na planie filmowym

Niezwykłe tło tej improwizacji stało się jeszcze ciekawsze, gdy patrzyło się na historię samej biżuterii. Naszyjnik, który Vivian miała założyć do opery, nie był tanią rekwizytorską atrapą. Na potrzeby filmu wypożyczono prawdziwe dzieło sztuki jubilerskiej o wartości 250 tysięcy dolarów. Cudo składało się z rzadkich rubinów i diamentów, co budziło ogromny niepokój właścicieli salonu. Warunkiem udostępnienia tak kosztownej błyskotki była stała obecność uzbrojonego ochroniarza. Strażnik nie odstępował ekipy na krok i stał bezpośrednio za plecami reżysera, bacznie obserwując każdy ruch aktorów. Świadomość, że Richard Gere tak swobodnie bawił się wartym fortunę przedmiotem na oczach człowieka z bronią u boku, dodawała tej scenie wyjątkowego napięcia. Po latach "scena ze szkatułką" pozostała dowodem na to, że najlepsze filmowe emocje rodziły się poza scenariuszem.