Quiz. Czy rozpoznasz serial z PRL-u tylko po jednym kadrze?

Jaki jest najlepszy polski serial z okresu PRL-u? Jeśli ktoś zadałby nam takie pytanie, z pewnością musielibyśmy pomyśleć nad odpowiedzią. Z prostego powodu: wówczas wiele produkcji cieszyło się ogromną popularnością, a później zyskiwało status kultowy. Premiera każdego kolejnego serialu było jak święto. Nic dziwnego – oferta telewizyjna nie była tak bogata jak dziś.

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Do dziś wiele z tych seriali jest wspominanych z sentymentem przez kolejne pokolenia widzów. Janosik, Czterdziestolatek, Czterej pancerni i pies, Wojna domowa, Alternatywy 4... I tak można byłoby jeszcze długo wymieniać! Produkcje często odzwierciedlały realia epoki, jej absurdy, marzenia, a czasem subtelnie przemycały komentarze społeczne. Niewątpliwie były tworzone z pasją, mimo ograniczonych środków finansowych. Twórcy stawiali więc często na kreatywność i znakomitą obsadę aktorską.

W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz, w którym będzie sprawdzać pamięć wizualną. Nie będziemy pytać o nazwiska aktorów czy szczegóły fabularne. Zadaniem będzie rozpoznanie serialu z okresu PRL-u po pojedynczym kadrze. To prawdziwe wyzwanie dla koneserów i fanów dawnej telewizji.

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Gotowi na sentymentalną podróż do czasów PRL-u? Jeśli tak, to zapraszamy do wspólnej zabawy. To szansa, by raz jeszcze poczuć klimat tamtych czasów, kiedy telewizja była oknem na świat i często jedynym źródłem masowej rozrywki.

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