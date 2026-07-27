Quiz filmowy. To cytat z "Kilera" czy "Kiler-ów 2-óch"? Dopasuj kwestię do właściwej części

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-27 13:40

Mówisz kultowe polskie komedie lat 90., myślisz... dzieła Juliusza Machulskiego. "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" to produkcje, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii rodzimego kina. Padło w nich wiele legendarnych cytatów, których używamy do dziś. Przygotowaliśmy więc quiz. Wystarczy dopasować kwestię do właściwego tytułu.

Kiler
Autor: X-News/mat. prasowe/ Materiały prasowe

To cytat z "Kilera" czy "Kiler-ów 2-óch"? To quiz dla fanów Jurka Kilera

W listopadzie 1997 roku na ekrany polskich kin wszedł "Kiler", kultowa komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego, w której główną rolę zagrał Cezary Pazura. Film osiągnął gigantyczny sukces komercyjny. Nic więc dziwnego, że szybko podjęto decyzję o tym, aby powstała druga część. Na początku stycznia 1999 roku do kin trafił sequel "Kilera", zatytułowany "Kiler-ów 2-óch", za który ponownie odpowiadał Machulski.  

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Sporo cytatów z obu filmów przeszło do historii. Do dzisiaj zresztą chętnie wplatamy je do codziennych rozmów. Postanowiliśmy więc w naszym najnowszym quizie przypomnieć kilka z nich. I dopytać Was, czy na pewno pamiętacie, w której części się one pojawiły?  

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Sprawdźcie się więc w naszym quizie:

To cytat z "Kilera" czy "Kiler-ów 2-óch"? Rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
"Pan Wąski jest debeściak!" - to słynna kwestia Ferdynanda Lipskiego. W którym filmie się pojawiła?