To cytat z "Kilera" czy "Kiler-ów 2-óch"? To quiz dla fanów Jurka Kilera

W listopadzie 1997 roku na ekrany polskich kin wszedł "Kiler", kultowa komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego, w której główną rolę zagrał Cezary Pazura. Film osiągnął gigantyczny sukces komercyjny. Nic więc dziwnego, że szybko podjęto decyzję o tym, aby powstała druga część. Na początku stycznia 1999 roku do kin trafił sequel "Kilera", zatytułowany "Kiler-ów 2-óch", za który ponownie odpowiadał Machulski.

Cezary Pazura: Zbankrutowałem i siedziałem w kieszeni Olafa Lubaszenki | Mellina

Sporo cytatów z obu filmów przeszło do historii. Do dzisiaj zresztą chętnie wplatamy je do codziennych rozmów. Postanowiliśmy więc w naszym najnowszym quizie przypomnieć kilka z nich. I dopytać Was, czy na pewno pamiętacie, w której części się one pojawiły?

Miłośnicy przygód taksówkarza Jerzego Kilara z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

Sprawdźcie się więc w naszym quizie: